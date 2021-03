PEDRO ANTUNES: “Oportunidade que me permitirá evoluir e criar bases sólidas”

Pedro Antunes vai ter neste seu ano de estreia com um Rally2 uma temporada de 10 ralis, divididas entre o Campeonato dos Açores de Ralis e o Campeonato de Portugal de Ralis, logicamente aos comandos de Citroën C3 Rally2, inserido na estrutura da Sports & You.

Sagrado Campeão na época 2020, Pedro Antunes vai, assim, dar seguimento à sua promissora carreira nos ralis, abraçando um programa mais completo, numa época em que estará dividido entre o Campeonato de Portugal de Ralis e o Campeonato dos Açores de Ralis sob as cores da Fábrica de Tabaco Micaelense.

“Depois da vitória na Peugeot Rally Cup Ibérica 2020, tenho o prazer de anunciar o meu programa para a temporada 2021 que terá como principal atrativo a participação no Campeonato dos Açores de Ralis, com a PLAY Racing e Sports&you ao volante de um Citroën C3 Rally2

Para além do programa dos Açores, que inclui a participação no Azores Rallye, prova pontuável para o FIA ERC, está ainda garantida a participação em três provas do Campeonato de Portugal de Ralis, num programa total 10 ralis, na minha temporada de estreia ao volante de um Rally2.

Agradeço esta oportunidade à Peugeot Rally Cup Ibérica, com o suporte da PLAY Racing e Sports&you, que me irá permitir evoluir na minha carreira e criar bases sólidas para um futuro que se espera promissor”, disse Pedro Antunes

CALENDÁRIO DESPORTIVO PEDRO ANTUNES 2021

30 abril a 1 maio Rali Terras d’Aboboreira CPR*

6 a 8 de maio Azores Rally CAR / CER**

5 e 6 de junho Além Mar Rally Tac CAR

2 e 3 de julho Além Mar Rali Ilha Azul CAR

9 a 11 julho Rally de Mortágua CPR

13 e 14 de agosto Rali Além Mar Ilha Lilás CAR

3 a 5 de setembro Rally Alto Tâmega CPR

17 e 18 Setembro Rali Além Mar Ilha Lilás CAR

15 e 16 de outubro Pico Rali CAR

12 e 13 de novembro Além Mar Rali CAR