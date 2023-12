MOMENTOS DO ANO: Triunfo de Kris Meeke no Rali da Água, quatro com hipóteses de ser campeões | AutoSport

Foi Fantástico a todos os níveis o Rali da Água – Transibérico – Eurocidade Chaves / Verín com a luta pelo triunfo a durar até ao fim, decisão à décima de segundo na derradeira especial, um rali muito difícil cheio de armadilhas, e não só as da estrada ao cronómetro, e onde as boas e más escolhas de pneus foram decisivas, bem como quem os pode aquecer convenientemente e que não pode. Por fim, resultados que permitiram que a decisão do título se desenrolasse com os quatro candidatos ainda mais juntos em termos pontuais, podendo até a ser a PowerStage final e decidir o título de Portugal de Ralis de 2023.

No Rali Vidreiro foi a PowerStage a decidir, mas só porque Ricardo Teodósio tinha que se manter onde estava para chancelar o título.

No Rali da Água, Kris Meeke/Brian Hoy (Hyundai I20 Rally2) venceram depois de bater Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) na super especial de encerramento da prova, José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) teve azar com as escolhas, terminaram em terceiro, e o mesmo se aplicou a Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally2), que se atrasaram ainda no primeiro dia e não foram além do quinto posto no rali. Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo), foram para a última prova líderes do campeonato mas depois de uma muito má prova, ainda podiam chegar ao título, mas depois desta prova passou a ter os seus três adversários a ‘morderem-lhes’ os calcanhares’.

Tudo se resolveu no Rali Vidreiro…