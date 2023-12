MOMENTOS DO ANO: Team Hyundai Portugal confirma Kris Meeke | AutoSport

Dando sequência à sua filosofia para 2023, depois da perda de Craig Breen, o Team Hyundai Portugal confirmou Kris Meeke no CPR, também como homenagem a Craig Breen: “Depois de muita ponderação, a Hyundai Portugal decidiu convidar Kris Meeke, um amigo de longa data de Craig Breen, a tomar o seu lugar no Team Hyundai Portugal no CPR.

Kris Meeke, piloto com histórico no WRC e mundialmente reconhecido, veio para o Team Hyundai Portugal para dar continuidade ao legado de Craig Breen. O Team Hyundai Portugal manteve dois i20 N Rally2 em competição, com Kris Meeke e Ricardo Teodósio, o irlandês esteve bem, mas dois abandonos não lhe permitiram lutar pelo título até final.