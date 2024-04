Kris Meeke vence Rali Terras d’Aboboreira

Três ralis, três vitórias de Kris Meeke, que desta feita com Stuart Loudon no Hyundai I20 Rally2 voltaram a vencer e a convencer, fazendo até melhor, ao baterem com grande clareza a armada ‘Mundial’ que veio a Portugal preparar o Rali de Portugal.

Nas entranhas rochosas das Serras de Portugal, onde a majestosa grandiosidade da natureza se ergue em imponentes declives e vales verdejantes, reside a alma das Serras do Marão e Aboboreira onde este fim de semana se realizou o Rali Terras d’Aboboreira. Palcos de excelência, estes guardiões de pedra, foram palco de um espetáculo onde a velocidade se fundiu com a beleza da paisagem, no fervoroso frenesim da terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis que voltou a ter o mesmo vencedor das duas primeiras.

Ao longo das estradas sinuosas que serpenteiam as montanhas, a multidão entusiasta não deu o seu tempo por perdido já que o espetáculo na estrada foi bom, ainda por cima com a presença de vários pilotos mundialistas em preparação para o Rali de Portugal.

O público, fervilhou de emoção, mas não pelo resultado, já que Kris Meeke / Stuart Loudon (Hyundai I20 Rally2) deixaram muito pouca margem não só aos seus adversários no CPR, mas também aos seus colegas mundialistas.

Quando Kris Meeke capotou na qualificação, caindo para um buraco, pensou-se que as coisas podiam ser bem mais complicadas do que nas duas primeiras provas, mas os mecânicos da Sports & You pensavam doutra maneira e foram lestos a reparar o carro a tempo deste não penalizar na entrada do Parque Fechado.

A partir daqui era com o piloto e navegador e desde o primeiro troço que disseram ao que iam.

Antes, a escolha da ordem na estrada, a maioria esqueceu-se de olhar para a previsão meteorológica, pois os estrangeiros que vieram a Portugal acreditavam que era chuva de pouca dura.

Pois enganaram-se, e o que poderia ser um bico de obra para Kris Meeke tornou-se exatamente o contrário, mais um argumento a favor da sua candidatura, que ele tratou de decidir logo à boca da urna.

A primeira sondagem colocou-o logo com 8.9s de avanço para o melhor mundialista, Yohan Rossel / Arnaud Dunand (Citroën C3 Rally2), e na abertura de sábado, mais do mesmo, com o avanço a subir para 20.6s face à mesma dupla.

Só que um furo atrapalhou o irlandês na quarta PEC, e as margens caíram bastante. No fim da manhã Meeke tinha 2.2s de avanço para Rossel e 5.8s para Loubet, mas no primeiro troço da tarde as dúvidas ficavam desfeitas depois de Meeke voltar a colocar o avanço em 13.0s na PEC5, agora para Pierre-Louis Loubet / Loris Pascaud (Škoda Fabia Rs Rally2) que entretanto passara os franceses.

Na penúltima especial a margem subiu para 16.0s e o rali estava ganho, era só chegar ao fim.

Culpados neste processo foram também os pneus, pois os pneus dos homens do CPR são mais macios e adequados para as estradas do Marão e da Aboboreira, pois os duros e mais fortes pneus da Pirelli no WRC não agarravam tão bem à estrada, e a diferença também se fez por aí.

E quanto ao CPR? Bom, à terceira prova só uma hecatombe impede que Kris Meeke seja o vencedor.

Enquanto a história dos estrangeiros poderem ou não ser Campeões de Portugal, se deslinda, provavelmente não tão cedo, Meeke não tem adversários nas contas nacionais.

Armindo Araújo / Luís Ramalho (Škoda Fabia RS Rally2) têm sido sempre segundos, tal como sucedeu nesta prova, e só esses conseguem ter Meeke à vista, e mesmo assim já um bocado longe.

Para lá de Armindo Araújo, os restantes habituais candidatos, vão de mal a pior.

Quem era para terminar em terceiro do CPR se não tivessem parado no último troço (não sabemos ainda o que se passou) foram Rúben Rodrigues / António Costa (Škoda Fabia RS Rally2), autores de uma grande prova até aí, num rali que desconheciam por completo. Chegaram, viram e andaram ao nível das equipas que disputam os lugares atrás de Kris Meeke.

Fizeram um grande rali, mas tiveram um furo de manhã e com isso rodam cerca de um minuto atrás de Armindo Araújo quando abandonaram. Foi pena.

Quanto a Ricardo Teodósio / José Teixeira (Hyundai I20 Rally2) tiveram problemas elétricos na parte da manhã, estavam em quarto já a mais de dois minutos da frente, mas de tarde quando tentaram andar um pouco mais depressa, tiveram um aparatoso acidente, capotando várias vezes, felizmente sem danos físicos para a dupla embora o mesmo não se possa dizer o mesmo do carro, que ficou bem amassado.

Em termos de campeonato, depois de um 17º em Fafe e um 3º lugar no Algarve, um zero na Aboboreira significa que renovar o título é pouco mais do que uma miragem, embora seja possível, matematicamente, claro.

José Pedro Fontes / Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) não fizeram melhor do que um quinto posto em Fafe e um 16º no Algarve. Não pontuam aqui na Aboboreira pelo que a exemplo de Teodósio, também Fontes passa a ver o campeonato ainda muito mais longe.

Numa luta de campeonato que perdeu Miguel Correia este ano, vencedor desta prova há dois anos, as perspetivas são excelentes para Kris Meeke, positivas para Armindo Araújo e sombrias para os restantes favoritos.

