Kris Meeke mudou uma foto na sua ‘social media’: e a internet ‘rebentou’… | AutoSport

É assim que as coisas funcionam hoje em dia, há algum tempo na F1 alguém se lembrou de escrever no Twitter, agora X, que tinha ouvido um rumor no paddock, e não demorou muito a que nas redes sociais, metade escrevesse que Fernando Alonso iria para a Red Bull por troca com Sergio Pérez, que por sua vez iria para a Aston Martin, enquanto a outra metade já dizia que o espanhol estava descontente com a equipa e ia reformar-se. Claro, tudo mentira como se provou logo a seguir, não sem muitos milhões de caracteres escritos nas redes sociais e não só…

Agora, o simples facto de Kris Meeke ter mudado a foto de capa nas suas redes sociais e ter colocado uma imagem de quando esteve na Toyota, a ‘net’ já o contratou para a Toyota, para guiar o Rally2 em 2024. O primeiro ponto é simples: a Toyota não terá equipa oficial no WRC2, terá sim equipas que vão correr com o seu novo Rally2. Será que Meeke vai para alguma delas? Não sabemos.

O que sabemos é que o Team Hyundai Portugal vai voltar a tentar manter o mesmo line-up de 2023, que tantos sucessos deu à equipa, com seis vitórias em oito ralis, uma delas do falecido Craig Breen, e o título nacional de ralis de Ricardo Teodósio e José Teixeira.

A razão da foto de Kris Meeke nas redes sociais é muito simples: a foto é para mostrar um patrocinador específico…