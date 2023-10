Kris Meeke: “2024? certamente que gostava de estar num carro de ralis” | AutoSport

Tendo em conta que a sua ligação ao Team Hyundai Portugal era para esta época de ralis, perguntámos a Kris Meeke se tinha em mente alguma coisa para 2024: “eu continuo a gostar de guiar carros de ralis. Para o ano tenho 45 anos, mas ainda me sinto bem, sinto-me motivado, especialmente quando tenho jovens pilotos como o Alejandro Cachón a andar forte, isso motiva-me, não perdi o espírito da competição, vamos ver o que sucede, mas certamente que gostava de estar num carro de ralis”, disse Kris Meeke. Perguntámos-lhe se tendo em conta o que se está a passar com a M-Sport e o facto de provavelmente precisarem de um piloto experiente, a resposta foi curiosa: “porque não? Se o Malcolm (Wilson) precisar, ele tem o meu número de telefone…”, disse Kris Meeke. Curiosamente, a estrutura por ainda não passou.

Esteve na equipa oficial da Opel, Peugeot, onde foi Campeão do IRC, em 2009, Mini/Prodrive, Citroën, onde obteve o seu primeiro triunfo no WRC, em 2015, o segundo foi em Portugal no ano seguinte, vencendo também o Rali da Finlândia e em 2017, o México, naquele célebre dia de um passeio pelo parque de estacionamento do último troço antes de assegurar o triunfo.

Em 2019 foi para a Toyota, e depois de três anos sem fazer grande coisa, veio este ano para Portugal em substituição de Craig Breen, que também recordou na nossa conversa.