José Pedro Fontes e Pedro Meireles no Rali do Marítimo | AutoSport

Desta feita o contingente é bem mais curto que o ano passado no Rali da Calheta, mas ainda assim há dois pilotos ‘continentais’ a preparar a prova madeirense, próxima prova do CPR.

José Pedro Fontes e Pedro Meireles estarão à partida do Rali do Marítimo, segunda prova do campeonato madeirense de ralis, que tem lugar no próximo sábado, 17 de julho.

A participação dos pilotos do Citroën C3 Rally2 e VW Golf GTi R5 insere-se na aposta feita, há já alguns anos, por pilotos do CPR em preparar da melhor forma a disputa do Rali Vinho da Madeira em troços cronometrados ou percursos a serem utilizados também na mais importante prova do calendário do arquipélago.

Naquele rali com sete classificativas também alinha Ernesto Cunha com o seu Peugeot 208 Rally4.

O evento sediado em Machico marcará também a estreia de Alexandre Camacho aos comandos do Skoda Fabia Rally2 Evo com que pretende disputar a restante temporada, uma viatura idêntica à dos outros dois pilotos em liça pelo título regional, Miguel Nunes e Pedro Paixão.

Rui Pinto, tal como na Ribeira Brava, estará ao volante do potente Ford Focus RS WRC e Filipe Freitas e Paulo Mendes guiam os habituais Porsche 991 GT3. Outra nota de curiosidade da prova disputada a leste na ilha é a presença de Francisco Santana, vindo das Canárias com um Opel Corsa B Kit-Car.



João Freitas Faria