Grande acidente de Ricardo Teodósio e José Teixeira, tudo bem com a dupla…

Foi muito feio o acidente de Ricardo Teodósio / José Teixeira (Hyundai I20 Rally2). A dupla ficou bem, apesar do aparato dos inúmeros capotanços. Depois de alguns problemas com o carro durante a manhã, o piloto tentava agora à tarde ‘apertar’ mais com a máquina, mas o acidente aconteceu e foi feio. Felizmente, apesar do susto, nada de grave se passou com a dupla. O mesmo já não se pode dizer do carro. nos ralis, este foi o mais aparatoso acidente da carreira da dupla.