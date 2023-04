Gonçalo Henriques: “continuar a lutar pelo campeonato Júnior, as 2RM vem por acréscimo…” (áudio) | AutoSport

Mais um rali, mais uma vitória no Campeonato Júnior de Ralis, a que se juntou um segundo lugar nas 2RM absoluto, isto depois do pódio no Algarve na mesma competição, de um jovem valor em forte ascensão nos ralis nacionais, que despontou depois do triunfo do ano passado no FPAK Júnior Team.

Se no Campeonato Júnior o domínio é grande, já a sua prestação nos 2RM face a pilotos muito mais experientes, e guiando um carro menos competitivo, é absolutamente notável o que está a fazer.

Vamos continuar a acompanhar o seu crescimento, pois tem potencial para chegar bem mais longe. Ouça a entrevista.