FPAK publicou regulamentos dos ralis

A FPAK emitiu um comunicado em que informa que na sequência das dificuldades geradas pela crise pandémica, o Rali de Castelo Branco é elegível para os seguintes campeonatos e troféus: Campeonato Portugal Ralis, Campeonato Portugal Ralis GT, Campeonato Portugal Ralis Clássicos, Campeonato Portugal Junior de Ralis, Challenge R2&You, Campeonato Centro Ralis e Desafio Khumo, sendo que as atualizações dos regulamentos dos diferentes campeonatos já se encontram publicadas no site da FPAK.

Os calendários definitivos Pós-Covid para o Campeonato Portugal de Ralis, Campeonatos Norte e Centro de Ralis serão brevemente definidos, sendo que no caso do CPR o que está em causa é a presença do Ralis dos Açores no calendário e a ausência do Rali Terras d’Aboboreira.

A razão pela qual existe esta indefinição tem a ver com as necessárias respostas das entidades oficiais, no caso a Autoridade de Saúde Regional dos Açores, que ainda não colocou no papel a competente autorização.

O governo Regional dos Açores já deu o aval à prova e só depois disso a FPAK pode publicar o calendário definitivo. Logicamente, caso os Açores não avancem, reentra o Rali Terras d’Aboboreira, podendo haver um ajuste de datas.

Como se esperava, em virtude da redução do calendário, passam a contar apenas os seis melhores resultados dos sete ralis, um já realizado e os seus que há pela frente, deixando de ser necessário nomear provas previamente.

Regulamento desportivo do Campeonato de Portugal de Ralis – CLIQUE AQUI