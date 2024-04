Fórmula E/Mónaco: Mitch Evans vence, Félix da Costa sétimo

Mitch Evans selou a vitória no E-Prix do Mónaco. O neozelandês foi secundado pelo companheiro de equipa da Jaguar TCS Racing, Nick Cassidy, com a estratégia da equipa britânica a funcionar na perfeição.

Evans tinha liderado quatro edições anteriores do Monaco E-Prix sem converter a vitória e tinha feito três visitas anteriores ao pódio – mais do que qualquer outro piloto -, mas finalmente conseguiu o triunfo.

A dupla chegou à frente – Evans de Cassidy – na 11ª volta, ultrapassando o DS Penske de Stoffel Vandoorne, que tinha conseguido passar o primeiro classificado e líder inicial da corrida, Pascal Wehrlein (Porsche), na fase inicial.

A partir daí, a estratégia da equipa parecia clara, com Evans a conseguir uma diferença de três segundos na frente e Cassidy a manter-se no pelotão, permitindo que Evans tomasse o Modo de Ataque e se mantivesse sem ninugém à frentena P1 – a dupla navegou num Safety Car Virtual precoce para a recuperação da Mahindra de Edo Mortara, que bateu no muro na zona da Piscina.

Na volta 14, quase a meio da corrida de 31 voltas, Evans recebeu o seu segundo impulso de 50kW no Modo Ataque, cedendo a liderança a Cassidy, enquanto retribuía o favor para manter o pelotão à distância. A tática da equipa funcionou como pretendido.

Os Jaguar pareciam ter um par de pontos percentuais de energia utilizável em comparação com os DS Penske atrás, enquanto Evans mantinha uma vantagem de 0,5% sobre Cassidy. Na 17ª volta, Evans recuperou a primeira posição do seu colega de equipa e, a partir daí, foi tudo – medido na perfeição e a primeira vitória no Mónaco para Evans e para a Jaguar TCS Racing – finalmente – e uma dobradinha, a segunda da equipa na Fórmula E.

Vandoorne e Vergne também fizeram um forte jogo de equipa, seguindo os Jaguar para casa em terceiro e quarto, enquanto o Pole Position e líder da classificação, Wehrlein, acabou por terminar em quinto lugar, mesmo à frente de Oliver Rowland (Nissan), que lutou com os Porsche durante grande parte da corrida. António Félix da Costa seguiu-o na linha de meta em sétimo.

Sacha Fenestraz (Nissan), Maximilian Guenther (Maserati MSG Racing) e Norman Nato (Andretti) completaram as posições que pagam pontos e o top 10.

Isto deixa Wehrlein no topo da classificação com 102 pontos e uma liderança alargada, com a batalha de Jake Dennis entre o pelotão e os pontos a chegar a um fim abrupto devido ao contacto com Frijns no túnel. Cassidy está em segundo lugar com 95 pontos, com Dennis a seis pontos de distância, agora em terceiro. Apenas 14 pontos separam o primeiro e o quarto lugar na tabela de pilotos.

A Jaguar TCS Racing lidera a classificação das Equipas com 172 pontos, contra 128 da TAG Heuer Porsche.

Filme da corrida

Wehrlein saltou com uma largada exemplar para liderar Vandoorne e Cassidy em Sainte Devote, embora no final da primeira volta Evans já tivesse ultrapassado o seu companheiro de Jaguar e ficado em terceiro. Guenther seguiu-se em quarto, com Vergne a fechar os seis primeiros. Dennis estava ansioso por progredir a partir de um 18º lugar na grelha, apertando Werhlein na Nouvelle Chicane antes de passar por Tabac. Na Volta 2, o atual campeão da Andretti tinha chegado a P14.

Na Volta 3, Vergne conseguiu fazer uma manobra para passar Wehrlein para quarto, travando tarde na Chicane. Entretanto, na Volta 4, o companheiro de equipa de Wehrlein, da Costa, foi apanhado na confusão no gancho com um Buemi que bateu no ERT, bloqueando o Porsche enquanto o pelotão parava. Wehrlein tinha cedido a liderança para ativar o seu Modo Ataque inicial, com Vandoorne, Evans e Cassidy a passarem pelo alemão.

Edo Mortara bateu no muro em grande estilo uma volta depois. O piloto da Mahindra foi espremido para fora da posição na Chicane, antes de Ticktum passar ao lado na curva do Tabaco. O suíço-franco-italiano não cedeu o lugar facilmente, tentando agarrar-se ao ERT por fora da entrada da Piscina, mas apanhou um ‘balde’ de subviragem e encontrou o muro com alguma força. Felizmente, conseguiu sair da pista com o Safety Car Virtual a recolher o pelotão, e citou problemas técnicos para a manobra depois de sair do carro.

A bandeira verde foi acionada na volta 8, com Vandoorne liderando Evans, Cassidy, Vergne, Wehrlein, Guenther, Frijns, Sette Camara, Rowland e Dennis. Na volta 10, Rowland fez um excelente uso do Modo Ataque – um dos dois impulsos obrigatórios de 50kW a serem tomados numa altura à escolha dos pilotos no E-Prix – para saltar de nono para sexto. Na frente, mais ação no Hairpin viu os Jaguares ultrapassarem o líder Vandoorne – Evans à frente de Cassidy.

O atual campeão Dennis estava a ganhar terreno, sendo nono na volta 10. No entanto, o seu progresso terminaria rapidamente com um contacto com Frijns no túnel – um acidente invulgar, mas aquela curva tem uma inclinação enganadora. Uma asa dianteira partida obrigou a uma paragem nas boxes, relegando Dennis para o fundo do pelotão.

A estratégia da Jaguar parecia clara na volta 11. Evans abriu uma vantagem de três segundos, com Cassidy a manter-se no pelotão, permitindo que Evans tomasse o Modo Ataque e aumentasse a sua vantagem para quatro segundos na volta 12.

Na volta 14, quase a meio da etapa, Evans tomou o seu segundo impulso de 50 kW, cedendo a liderança a Cassidy, enquanto segurava o pelotão para que o seu compatriota pudesse tomar o seu próprio impulso Modo Ataque sem perder a P1. A tática da equipa estava a funcionar, até então, na perfeição.

Na volta 16, Vandoorne e Vergne pareciam estar a fazer um esquema semelhante – a dupla trabalhava nas suas activações do Modos Ataque enquanto procurava manter a posição na pista – terceiro e quarto, com Werhlein à espera logo atrás da dupla da DS preta e dourada.

Na volta 17, Evans retomou a liderança com Cassidy a ativar o Modo Ataque, na descida do Casino, uma volta mais tarde, a disputa entre Rowland e Guenther pelo sexto lugar continuou – o piloto de Yorkshire recuperou o lugar na chicane, com o piloto da Maserati MSG Racing a saltar para a berma. Guenther parecia estar a ter dificuldades a partir daí, com Félix da Costa a conseguir passar para sétimo em Portier e Fenestraz a seguir na Chicane Nouvelle, com Guenther a fugir novamente.

Félix da Costa fez mais progressos na Volta 21, passando agressivamente por Rowland para sexto em Mirabeau.

À medida que as voltas iam passando, a vantagem de energia estava com o líder – cerca de 0,5% acima de Cassidy e um par de pontos percentuais de energia utilizável na mão sobre o resto dos concorrentes. A situação parecia serena na frente.

Uma batida tardia de Nico Mueller, do ABT CUPRA, em Rascasse, fez com que o Safety Car aparecesse, com algumas voltas de acréscimo para nos levar a um total de 31 e a bandeira verde a ser hasteada novamente na volta 27.

A Jaguar tinha muito dinheiro no bolso para aguentar os DS’ atrás de si, com Evans a conseguir finalmente manter a liderança no Mónaco, levando Cassidy para casa, à frente de Vandoorne e Vergne.