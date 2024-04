Falta 1 semana para o Rali Terras d’Aboboreira: uma grande prova em perspetiva

Realiza-se dentro de uma semana o Rali Terras d’Aboboreira, a terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis, prova que se disputa em piso de terra, com exceção da SE2 Amarante Natureza Criativa, que é em asfalto. O rali tem sete especiais que perfazem 334,09 km, 107,66 ao cronómetro.

A prova conta para o FIA European Rally Trophy (ERT), FIA Junior ERT para Pilotos, Campeonato de Portugal de Ralis, Campeonato de Portugal de Ralis 2RM , Campeonato de Portugal Clássicos de Ralis, Campeonato de Portugal Júnior de Ralis, Campeonato Promo de Ralis, Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, Peugeot Rally Cup Ibérica e Peugeot Rally Cup Portugal, num evento que conta com os três municípios habituais Amarante, Baião e Marco de Canaveses, todos eles com partes do percurso da prova. O Parque de Assistência volta a ser na Metalocardoso, em Amarante e a lista de inscritos deverá ser ainda hoje conhecida.

Falámos com António Jorge, presidente da direção do Clube Automóvel de Amarante, que nos revelou alguns detalhes do evento: “vamos fazer algumas coisas diferentes, a cada ano que passa queremos sempre fazer algo diferenciador. Por exemplo, vamos fazer uma sessão de autógrafos na quinta-feira na cidade de Amarante pelas 18:30 na Avenida General Silveira, junto à Ponte de São Gonçalo, iremos ter um conjunto de carros expostos, na quinta-feira, 25 de abril, que é feriado.

Depois, no primeiro dia vamos fazer só uma classificativa grande, ao contrário do que fizemos o ano passado, quase com 17 km, uma excelente classificativa, Baião/Vida Natural, que percorre os municípios que estão connosco, Amarante, Baião e Marco de Canaveses. Ao fim do dia aos carros dirigem-se para Amarante a Super Especial Natureza Criativa, os reconhecimentos são na viatura de prova em ligação. A super especial está agendada para as 21:00.

No sábado, a prova começa com o troço de Amarante, 22,54 Km, que fazem parte da classificativa de 37 Km do Rali de Portugal, o que é logo um abrir de sábado para homens de barba rija. Depois temos uma classificativa que só vamos fazer uma vez, Baião, mas que eu reputo de muito interessante e que pode fazer aqui algumas diferenças em termos de tempos. Depois de Baião, temos a assistência, voltamos novamente à PEC de Amarante e depois antes de nova assistência, a primeira passagem pela Aboboreira, uma classificativa que já se fez em 2021 quanto venceu o Ole Christian Veiby, que começa em Carvalho do Rei, Travanca do Monte, vai passar em Baião e terminar em Marco de Canavezes”, disse António Jorge, líder de uma prova que se tornou das melhores de terra, e que tem sido encaixada no calendário de forma perfeita, já que permite que concorrentes do Mundial de Ralis possam vir testar ao Rali Terras D’Aboboreira, pois sabem que vão apanhar pisos muito semelhantes e em alguns casos, os mesmo do Rali de Portugal: “é claro que a qualidade dos participantes que vão estar na nossa prova é muito boa, nós temos tido a felicidade – não é só sorte porque a sorte conquista-se – de ter boas provas. O feedback temos tido dos participantes, da FPAK, FIA, esse feedback temos é super positivo, e isso para mim é gratificante” disse, revelando ainda que o Rali terras d’Aboboreira vai ter um “conjunto de diretos ao longo do rali, numa parceria com a Movielight”.

O final da prova é perto do Rio Tâmega perto do Mosteiro de São Gonçalo: “acredito que vai ser um final de prova muito bonito”, conclui António Jorge. Dos inscritos e aspeto desportivo, falaremos noutro artigo…

Sexta-feira, 26 de Abril

8:00 – 12:00 Qualifying / Shakedown (Vila Boa de Quires) 3.47 km

1ª etapa, Início – Baião 16:50

PEC1 Baião Vida Natural 16.93 km 17:20

Reagrupamento – Parque Ribeirinho – 90 mins 18:50

Assistência remota – Amarante – 15 mins 20:30

PEC2 Amarante Natureza Criativa 2.00 km 21:00

Serviço A – Metalocardoso – 45 mins 21:15

Sábado, 27 de Abril

Serviço B – Metalocardoso – 15 mins 08:25

PEC3 Amarante 1 22.54 km 09:25

PEC4 Baião 11.37 km 10:45

Reagrupamento – Metalocardoso – 75 mins 12:00

Serviço C – Metalocardoso – 30 mins 13:00

PEC5 Amarante 2 22.54 km 14:15

PEC6 Aboboreira 1 16.14 km 15:25

Reagrupamento – Metalocardoso – 55 mins 16:20

Serviço D – Metalocardoso – 30 mins 17:00

PEC7 Aboboreira 2 16.14 km 18:10