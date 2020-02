Enrico Oldrati com a The Racing Factory

O jovem piloto italiano, Enrico Oldrati, também não esconde a sua motivação para a participação na primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis, principalmente porque poderá preparar da melhor forma a sua participação no Rally de Portugal. “Estou muito feliz por regressar a Portugal para participar no Rallye Serras de Fafe. Vou aproveitar este rali para preparar o meu terceiro Rally de Portugal, que decorrerá em Maio, e no qual estive perto de vencer anteriormente. Este ano quero estar preparado para a prova e com a colaboração da The Racing Factory tenho certeza que podemos alcançar grandes resultados juntos”, destacou o piloto de 24 anos.