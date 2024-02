Diogo Marujo superou expectativas na estreia no CPR… ainda sem carta! | AutoSport

Diogo Marujo (18 anos) era o piloto mais jovem do Rali Serras de Fafe-Felgueiras-Boticas-Cabeceiras de Basto e mesmo assim conseguiu terminar a prova num positivo 6º lugar nas 2RM e muito próximo do pódio nos Juniores.“Foi uma experiência que nunca vou esquecer”, disse o piloto de Mafra, que teve a seu lado Jorge Carvalho.

A equipa Racing 4 You apadrinhou a estreia do mais jovem piloto do Campeonato de Portugal de Ralis, Diogo Marujo, que ainda nem sequer tem carta de condução, mas que pilotou um Peugeot 208 Rally4 pela primeira vez em competição. Diogo Marujo completou 18 anos há uma semana e o Rali Serras de Fafe-Felgueiras-Boticas-Cabeceiras de Basto foi para o jovem piloto de Mafra uma experiência que nunca vai esquecer.

Diogo Marujo só pode conduzir o carro de ralis dentro dos troços de terra, com o seu navegador Jorge “Jet” Carvalho a guiar o Peugeot nas estradas de ligação e na zona de assistência. Mas ao volante do 208 Rally4, Diogo Marujo superou todas as expectativas, não cometeu erros e conseguiu terminar o rali num positivo 6º lugar do Campeonato de Portugal de Ralis 2 Rodas Motrizes e no 4º lugar da categoria Júnior.

“Claro que senti aquele nervoso miudinho antes da prova começar, mas dentro do carro senti que estive quase sempre sob controlo. Queria muito evitar excessos de confiança e penso que consegui. Apanhámos chuva, muita lama e até nevoeiro no troço da Lameirinha, o que me levou a fazer o salto com cuidado, para não deitar tudo a perder. Ter chegado ao fim do rali é muito importante e dá-me mais confiança para a próxima prova no Algarve. A Racing 4 You é uma grande estrutura e penso que eu e o Jorge Carvalho estamos a formar uma boa dupla”, fez questão de realçar Diogo Marujo, que, apesar de ‘rookie’, terminou o rali na frente de pilotos com vários anos de experiência na disciplina.

Com um programa em 2024 dividido entre os ralis e o todo-terreno, o jovem piloto de Mafra vai disputar já no próximo fim de semana a primeira baja da época, com um Yamaha da classe Open, a Baja Montes Alentejanos, integrado na equipa Franco Sport.