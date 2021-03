CPR, Sérgio Ribeiro (Hyundai): Continuaremos a contribuir para o crescimento da modalidade”

O Team Hyundai Portugal está de volta ao Campeonato de Portugal de Ralis 2021. A dupla de pilotos, Bruno Magalhães e Carlos Magalhães regressa com grande ambição para o arranque da nova época; A equipa contará com o Novo Hyundai i20 N Rally2 para reforçar a sua presença no campeonato 2021.

O Team Hyundai Portugal está de volta ao Campeonato de Portugal de Ralis. Depois da conquista do Campeonato em 2018 e do duplo pódio em 2019, a equipa oficial da Hyundai Portugal continuou a contar com a eficácia e fiabilidade do Hyundai i20 R5 para se sagrar novamente vice-campeã, no atípico ano de 2020.

Nesta nova época, o Team Hyundai Portugal terá argumentos renovados com a chegada do Novo Hyundai i20 N Rally2 para reforçar a presença no Campeonato, após a sua homologação no início de julho. Portugal vai ser assim um dos primeiros palcos a descobrir as prestações e performance deste novo carro, que tanta curiosidade tem gerado. Em 2021, o Team Hyundai Portugal volta a contar com a experiência da dupla Bruno Magalhães e Carlos Magalhães, duas referências no desporto automóvel, com um palmarés invejável. “E com enorme orgulho que represento a Hyundai por mais um ano. Estamos desejosos que o Campeonato inicie e que o possamos realizar na sua totalidade, mostrando mais uma vez a excelência do Hyundai i20 R5, já para não falar do tão esperado Hyundai i20 N Rally2, para terminarmos em grande o campeonato”, refere o piloto.

Sérgio Ribeiro, CEO da Hyundai Portugal, relembra que “quando em 2018 entrámos nesta aventura, entrámos para vencer sob o mote ‘Ralis pelos Ralis’. Para além de trazermos uma nova energia para esta modalidade, conseguimos excelentes resultados desportivos: fomos campeões no primeiro ano, estivemos na disputa do título até à última prova em 2019 e voltamos a ser Vice-Campeões no ano passado.”

Para 2021, “continuaremos a contribuir para o crescimento da modalidade, enriquecendo o campeonato com a chegada do Novo Hyundai i20 N Rally2. Para montarmos o projeto deste ano foi mais uma vez fundamental contar com o know-how da Sports&You e com todo o apoio dos nossos sponsors, a quem deixo desde já o nosso agradecimento. Encaramos esta nova época com toda a confiança e otimismo e só nos resta esperar que seja possível cumprir todo o calendário porque estamos preparados para entrar em todas as provas com a mesma ambição de vitória, acrescenta.