CPR, Ruben Rodrigues: “Estou muito feliz com a estreia do novo carro. Melhor era impossível.” | AutoSport

Conclusões positivas para a prestação das três equipas que concluíram o Rali Serras de Fafe, a prova de abertura do Campeonato de Portugal de Ralis 2024. Pedro de Almeida e Mário Castro acabaram por não participar, devido a problemas físicos do navegador Mário Castro, não chegando a entrar na classificativa inaugural. De resto, o desfecho acabou por ser positivo, essencialmente para o Campeão dos Açores Ruben Rodrigues, que acabou por participar com António Costa como navegador, devido a impedimento de última hora do seu irmão Estevão Rodrigues: “Estou muito feliz com a estreia do novo carro. Melhor era impossível. O novo Fabia RS é fabuloso, esteve sempre num excelente nível e sem qualquer tipo de problemas, acabando por fazer um rali em crescendo. Os engenheiros da Skoda e todos os elementos da ARC Sport é que deviam receber o prémio. O impedimento do meu irmão acabou por contribuir para conhecer um navegador fantástico. O meu agradecimento também ao António Costa. Finalmente correu tudo bem em Fafe. Carro, equipa e navegador em grande plano”, concluiu Ruben Rodrigues.