CPR, Ricardo Teodósio quer fazer de 2024 o ano do ‘24’: “tentar ser campeões pela 4ª vez” | AutoSport

Ainda me recordo quando em 2016 no Rali Serras de Fafe, Ricardo Teodósio, que tinha acabado de desistir com problemas nos travões do seu Ford Fiesta R5, logo no início da prova, me disse “sabes, tivesse eu condições para um projeto montado como deve ser…” Se bem o pensou melhor o fez. Finalmente em 2018 conseguiu colocar de pé um projeto bastante bem sustentado, que como bem sabemos a esta distância, deu frutos. Foi Campeão em 2019, em 2021, ambos com o Skoda, e em 2023, já com o Hyundai.

Talento, todos sabíamos, não lhe faltava. Quando o ‘resto’ se organizou, os resultados apareceram.

Se a primeira época com o Team Hyundai Portugal em 2022 não lhes bem, terminando em quinto no campeonato, depois de três abandonos e apenas dois pódios, em 2023 voltaram a ser campeões depois de uma fantástica luta a quatro pelo título. A equipa foi à procura da estrela lá fora, mas quis o destino que fosse a estrela lusa a brilhar mais alto. E para este ano, mais do mesmo, ainda por cia é o ‘seu’ ano. O #24 quer ganhar em 2024 também e está a trabalhar para isso.

Está totalmente adaptado à equipa, sabe perfeitamente até onde o carro pode ir e tira-lhe tudo o que este dá.

Portanto, Ricardo Teodósio e José Teixeira estão de volta, com as ‘insígnias’ de campeões, e logicamente Ricardo Teodósio alimenta o sonho de um quarto título num ano que considera seu. “Está a começar a temporada, a temporada 2024, que queremos muito que se torne no nosso ano, fruto do 24 que tanto nos diz! Não temos nada a provar a ninguém, uma vez que já todos sabem o nosso valor. Entramos como um dos principais favoritos, fruto do triunfo do ano passado, mas vamos ter adversários de muito valor, com natural destaque para o nosso companheiro de equipa, Kris Meeke que, especialmente nas zonas mais lentas dos troços, se tem demonstrado mais eficaz. Mesmo com 30 anos de corridas, admito que tenho muito para aprender e para melhorar, por forma a sermos mais eficientes e tentarmos sair desta temporada que se avizinha como Campeões pela quarta vez.”

Já José Teixeira, mostra-se tranquilo e preparado para os desafios em Fafe: “Vai ser um início de temporada ao mais alto nível, onde nos esperam algumas dificuldades. Meteorologia imprevisível, terrenos que conhecemos, mas que prometem sempre ser desafiantes. Vamos começar a temporada com o pé direito, fazer o trabalho de reconhecimentos bem feito para que depois, na corrida, não sejamos surpreendidos por imprevistos! Estamos confiantes e prontos para o desafio!”

O Rally Serras de Fafe arranca na próxima sexta-feira, com a realização da Qualifying Stage, seguida das duas primeiras classificativas na região de Boticas. A jornada termina com a já tradicional super-especial noturna no centro da cidade de Fafe. Para Sábado, durante a manhã, a organização preparou uma dupla passagem pelas classificativas de Luílhas, e Cabeceiras de Basto. A parte final do rali organizado pelo Demoporto inclui uma dupla passagem pelas classificativas de Seixoso e Lameirinha, esta numa versão mais curta que a do ano anterior e que será a POWER STAGE.