CPR, Rali Vinho Madeira, Armindo Araújo: “Queremos vencer, mas sabemos que não é determinante para as contas do CPR” | AutoSport

Após a vitória de Castelo Branco, Armindo Araújo e Luís Ramalho voltam ao Skoda Fabia Rally 2 Evo para o Rali Vinho da Madeira, sexta prova da temporada 2022 do Campeonato de Portugal de Ralis.

Líderes do campeonato desde a primeira prova do ano, a dupla do Team Armindo Araújo/The Racing Factory, parte para a prova organizada pelo Club Sports da Madeira com legítimas aspirações de continuar no topo da tabela de pontos, e tudo irá fazer para sair, deste rali, com uma vantagem mais dilatada face aos principais adversários na luta pelo título. “Partimos para todos os ralis com ambição de lutar pela vitória, mas sabemos que nesta prova teremos que nos bater com os pilotos madeirenses e essa tarefa é, como temos assistido nos últimos anos, extremamente difícil.

O Rali Vinho da Madeira é uma das provas mais exigentes do campeonato e também, por isso, uma das mais desafiantes. Estamos muito motivados e confiantes”, começou por dizer o hexacampeão nacional.

A três provas do final da temporada, o principal e grande objetivo é, sem dúvida, a conquista do título absoluto. Sem colocar de parte a luta pela vitória, Armindo Araújo e Luís Ramalho partem para este rali cientes que “um bom resultado para o Campeonato de Portugal de Ralis, permite-nos encarar as duas restantes provas com uma margem confortável e ficar mais próximos da conquista de um novo título.

Queremos muito vencer, mas sabemos que não é determinante esse resultado para as contas finais. Vamos dar, como sempre, o nosso melhor, tendo a noção que poderemos reajustar a nossa prova mediante a prestação dos nossos principais adversários. Queremos conquistar o maior número de pontos possíveis e é nisso que estamos focados”, disse ainda Armindo Araújo.