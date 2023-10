CPR, Rali Vidreiro, PE7: Meeke o mais rápido; Ricardo Teodósio está mais próximo do título | AutoSport

Com mais aderência na primeira passagem pelo troço de S. Pedro de Moel, Kris Meeke/Brian Hoy (Hyundai I20 N Rally 2) foram a dupla mais rápida da especial 7, com o tempo de 7:16.7s. batendo por 2.4s Alejandro Cachón/Alejandro Lopez (Citroën C3), enquanto Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally 2) foi o piloto português mais rápido, a 2.5s de Meeke.

A maior alteração da classificação geral foi a troca entre Cachón e Teodósio, estando este último a pensar mais no título do que na melhor classificação no Rali Vidreiro/Centro de Portugal, ainda que esteja a 0.7s do jovem espanhol.

Na disputa do título, Ricardo Teodósio geriu o seu andamento durante os 15.59km do troço, enquanto Armindo Araújo aumentou a vantagem para Miguel Correia, encurtando um pouco mais a diferença para o piloto algarvio, estando este numa boa posição para conquistar o terceiro título nacional no CPR.