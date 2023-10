CPR, Rali Vidreiro, PE6: Armindo Araújo recupera terreno e sobe ao 4º lugar da geral | AutoSport

Alejandro Cachón/Alejandro Lopez (Citroën C3) voltaram a ser os mais rápidos numa especial do Rali Vidreiro/Centro de Portugal, concluindo a PE6 com o tempo de 9:12.1s, menos 3.1s do que Kris Meeke/Brian Hoy (Hyundai I20 N Rally 2), que ainda seguem na liderança da derradeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis, com uma vantagem de 44.4s para Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2). Aos 24 anos, o jovem espanhol continua a mostrar a sua rapidez, já foi terceiro este ano no Rali Terras d’Aboboreira e depois de ter sido terceiro no supercampeonato espanhol, onde obteve duas vitórias, e tem este ano feito provas do WRC2 onde continua a ganhar experiência, conseguindo ainda recentemente um top 10 no Rali da Acrópole.

Na luta pelo título nacional, agora reduzida a três depois da desistência por acidente de José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 R5), Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally 2) reduziram a desvantagem para Teodósio e subiram um posto na classificação geral, ultrapassando Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia R5 Evo), após terem terminado com o terceiro melhor registo na segunda passagem pelo troço de Pombal.

Depois dos tempos da Especial de Mata Mouriscos 2 terem sido definidos para todos os concorrentes em 10:18.2s com a neutralizam por acidente – exceto a Meeke, Cachón, Teodósio e Araújo – Miguel Correia ficou a 47.5s do piloto algarvio do Hyundai na luta pelo título nacional, enquanto o campeão de 2022 passava a estar a 52.3s de Teodósio.

Ao terminar a secção da manhã do derradeiro dia do Rali Vidreiro/Centro de Portugal, Cachón voltou a ser o mais rápido na especial de Pombal 2, terminando o troço em 9:12.1s, ganhando 3.1s a Kris Meeke, que precisou de 9:15.2s para completar os 15.72km.

Miguel Correia, o quarto mais rápido no troço, encurtou 1.2s da vantagem que Ricardo Teodósio detém na classificação, passando a ser 46.3s que separam os dois pilotos. Armindo Araújo alcançou o terceiro melhor registo na especial (9:26.2s), recuperou terreno e passa a estar a 45.9s de Teodósio, passando Correia na classificação geral do rali.

Nas 2RM, Gonçalo Henriques/Gonçalo Cunha (Renault Clio Rally4) foram muito fortes durante a manhã e voltaram a ser os mais rápidos na PE6, deixando Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) a 7.9s de diferença no final do troço. A vantagem de Henriques e Cunha no Rali Vidreiro/Centro de Portugal passa agora a ser de 59.6s para Sousa e Marques, enquanto Hugo Lopes/Tiago Neves (Peugeot 208 Rally4) terminaram a especial com um tempo muito acima do normal – perderam 1:38.3s para os mais rápidos – e perderam a vice-liderança das 2RM nesta prova.

