CPR, Rali Vidreiro, PE4: Ricardo Teodósio vence especial e destaca-se na luta do título | AutoSport

Um forte ataque de Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2), levou-os a vencer a primeira passagem por Pombal, batendo inclusivamente Kris Meeke/Brian Hoy (Hyundai i20 N Rally2), que ficaram a 1.6s com José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2), a 10.5 a cederem 6.7s e Alejandro Cachón/Alejandro Lopez (Citroen C3 Rally2), a perder mais 21.4s. Mais um tempo anormal para o jovem espanhol. Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo), cederam mais 21.9s e Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2 evo), a 25.5s, ficando com isto ambos cada vez mais longe da luta com Ricardo Teodósio e José Pedro Fontes.

Teodósio tem agora 6.8s de avanço para Fontes, com Miguel Correia 31.7s mais atrás e Armindo Araújo mais 4.9s atrás de Correia pelo que a luta em condições normais para estes dois pilotos está mais perto de terminar, pois será muito difícil recuperarem esta diferença, a não ser que a meteorologia baralhe tudo de novo como sucedeu em boa parte no Rali da Água. Esse é um fator a ter em conta. Se tudo se mantiver como está em termos de ‘meteo’ as coisas estão mais mais difíceis para os dois perseguidores e totalmente em aberto para Teodósio e Fontes. Em condições normais sairá daqui o novo campeão.