CPR, Rali Vidreiro, PE3: Teodósio e Fontes separados por 0.1s, Correia e Armindo atrasam-se… | AutoSport

Já líderes ontem, Kris Meeke/Brian Hoy (Hyundai i20 N Rally2), entraram ao ataque e venceram a primeira especial do dia, pulverizando os tempos da concorrência, sendo que Alejandro Cachón/Alejandro Lopez (Citroen C3 Rally2), devem ter tido algum problema pois cederem 32.3s.

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2), foram segundos a 9.1s, com Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2), logo a seguir a 10.2s, com Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2 evo), a cederem 23.3s e Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo), a ficarem a 24.7s. Não está a chover, mas o piso está húmido, pelo que se começam a cavar as primeiras grandes diferenças entre os ‘Quatro’, com os dois da frente separados apenas por 0.1s.

Efetivamente Fontes está a apenas a 0.1s de Teodósio, sendo que Miguel Correia está 16 segundos mais atrás, enquanto Armindo Araújo está 1.3s atrás de Correia. As coisas não estão a ficar boas para as contas de Miguel Correia e Armindo Araújo, com um fosso já significativo para os dois da frente, se olharmos somente para quem luta pelo título.

Os homens da Sports & You já cavaram uma margem para Miguel Correia e Armindo Araújo, e a margem que os separada é ‘nada’ pelo que a luta promete. Vamos ver se há reação na próxima especial ou se a tendência se mantém.

Alejandro Cachón caiu para sexto, agora a 38.0s da frente, e para que se perceba o ritmo lá da frente,

Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2), são sétimos a 1m14.2s, ao cabo de apenas três troços, um dele uma super especial com 1.35 Km. Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo), são oitavos a 0.5s de Meireles, com Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai i20 N Rally2), 7.6s mais atrás. Quem se atrasou um pouco mais foram Luís Miguel Rego/Jorge Henriques (VW Polo R5), que só neste troço perderam 1m14.6s.

Na luta dos 2RM, Gonçalo Henriques/Gonçalo Cunha (Renault Clio Rally4), venceu o troço com uns estonteantes 28.6s de avanço para Hugo Lopes/Tiago Neves (Peugeot 208 Rally4), com Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4), Kevin Saraiva/Beatriz Pinto (Peugeot 208 Rally4), cederam 39.6 e Daniel Nunes/António Santos (Renault Clio Rally4), 45.6s, pelo que na geral as coisas mudaram muito. Gonçalo Henriques lidera agora com um avanço de 26.4s para Hugo Lopes com Ricardo Sousa 2.7s mais atrás. E ainda falta chegar Ernesto Cunha.

