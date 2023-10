CPR, Rali Vidreiro: Meta à vista para Ricardo Teodósio e Gonçalo Henriques | AutoSport

Está quase no fim este Campeonato de Portugal de Ralis, uma competição em que chegaram quatro pilotos em boas condições de chegar ao título, mas em que o evoluir da luta foi deixando para trás algumas equipas, se não de forma definitiva, pelo menos teórica.

Lá na frente, Kris Meeke/Brian Hoy (Hyundai i20 N Rally2), depressa mostraram ao que vinham e cedo o demonstraram nas especiais. No início da manhã do segundo dia a margem de Meeke para a concorrência já era de 19.5s e no fim da manhã é de 44.4s. Quanto a este assunto estamos conversados, mas atrás a luta pelo título do CPR foi ‘brava’. Uma má escolha de pneus tramou Armindo Araújo logo no primeiro troço do dia com o piloto a perder outro tanto logo a seguir, deitando a toalha ao chão pouco depois.

Nos troços difíceis, Alejandro Cachón/Alejandro Lopez (Citroen C3 Rally2), atrasavam-se e perdiam contacto com a frente e a luta pelo campeonato ficava ao rubro entre Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) e José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2), com Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo), mais atrás a ver onde paravam as modas mas sem andamento para se chegar mais à frente. O dia começou com Teodósio 0.1s na frente de Fontes, o algarvio alargou a vantagem na PEc seguinte para 6.8s. A PEC5 foi atrasada devido a um incêndio junto ao troço e quando recomeçou, Fontes despistou-se, abandonou, e deixou Teodósio bem mais à vontade, com 45s de avanço para Armindo Araújo e Miguel Correia.

Faltam dois troços e Teodósio só tem de fazer das coisas mais difíceis para um piloto: gerir.

As contas não estão fechadas para Armindo Araújo e Miguel Correia, mas para isso era preciso que Teodósio tivesse problemas.

O que pode acontecer a qualquer momento e para qualquer piloto.

Nas 2RM, Gonçalo Henriques tem o campeonato na mão, a margem que tem para os adversários diretos na luta pelo título é grande. Hugo Lopes, o mais direto concorrente caiu para sexto com problemas de travões, Ricardo Sousa desentendeu-se com a afinação do seu carro e foi perdendo segundos atrás de segundos, pelo que o piloto do Clio da Domingos Sport só tem que levar o carro até ao fim na posição em que está.

Faltam dois troços, da ‘mata’ duas passagens por São Pedro de Moel, para cair o pano em mais um CPR. Ricardo Teodósio e Gonçalo Henriques têm a faca e o queijo na mão mas agora há que levar os respetivos carros até ao fim.