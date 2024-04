CPR, Rali Terras d’Aboboreira: Rúben Rodrigues com rali novo pela frente

O Rali Terras d’Aboboreira marca o regresso ao CPR do campeão açoriano, Rúben Rodrigues.

Depois de uma boa entrada no CPR 2024, em Fafe, Rúben Rodrigues regressa dos Açores para disputar o Rali Terras d’Aboboreira, contando de novo com o experiente António Costa no banco do lado. “Este para mim é um rali totalmente novo, contando, no entanto, com a experiência e o conhecimento do António Costa, o que não deixa de ser uma mais-valia, tal como este Fabia RS.

As classificativas são muito técnicas e exigentes, e a prova conta com uma lista de inscritos fantástica, recheada com pilotos com experiência WRC. Com as sempre excelentes afinações da ARC Sport, vamos ver se estarei à altura do carro, tentando fazer uma prova em crescendo, descobrindo a nossa competitividade”, disse Ruben Rodrigues.