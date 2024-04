CPR, Rali Terras d’Aboboreira, Ricardo Teodósio: “continuar a procurar a oportunidade”

Ricardo Teodósio aponta ao triunfo apesar do respeito pelos adversários

Atual terceiro classificado do Campeonato de Portugal de Ralis, Ricardo Teodósio parte para a terceira ronda da competição organizada pela FPAK com a motivação renovada.

Depois de um início de campeonato agridoce onde, apesar de alguns momentos positivos e onde conseguiu afirmar-se, as pontuações não correspondem ao nível exibicional, chegou o momento de Ricardo Teodósio ativar o seu modo de resiliência que o levou ao título em 2023.

“Naturalmente que, quando vencemos, partimos para as provas com a motivação mais em alta.

Mas a verdade é que tenho anos suficientes neste CPR para já ter compreendido que a competição não é feita de resultados pontuais, mas sim de regularidade. Prova disso é que, em 2023, nesta altura, também não liderávamos o CPR e no fim fomos nós quem garantiu o triunfo.

Vamos apontar as nossas armas para tentar vencer o Rali Terras de Aboboreira para o Nacional e continuar a procurar a nossa oportunidade rumo ao objetivo final”, explicou Ricardo Teodósio.

Antes do arranque do Rali Terras de Aboboreira,José Teixeira também se mostra tranquilo com a situação atual, mas sempre com o foco na vitória. “Eu e o Ricardo estamos alinhados. O nosso objetivo é claro, lutar pelo título, e sabemos que só somando mais pontos que os nossos adversários o podemos fazer. A regularidade vai ser importante, numa temporada onde temos adversários de grande valor, eventualmente numa época onde o nível está mais elevado do que a 2023, onde todos os acontecimentos acabaram por baralhar um pouco as contas. Vamos lutar para vencer este rali!”

Ao volante de um Hyundai i20 N Rally2 da Team Hyundai Portugal, Ricardo Teodósio ataca o Rali Terras D’Aboboreira que, para além de ser a terceira ronda do CPR, será a primeira ronda do FIA-European Rally Trophy. A organização preparou uma prova inovadora, onde a competição propriamente dita tem início na tarde de sexta-feira, após o Qualifying da manhã em Vila Boa de Quires.O Rali começa com a especial Baião Vida Natural (16,93 km), à qual se segue a Super Especial Amarante Natureza Criativa (2,00 km), em Amarante.

No sábado, duas passagens por Amarante (22,54 km) e Aboboreira (16,14 km), que é a PowerStage, e uma por Baião (11,37 km), totalizam 107,66 km de percurso cronometrado.