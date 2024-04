CPR, Rali Terras d’Aboboreira: Paulo Neto ‘vai à luta’ no ‘seu’ campeonato

Paulo Neto quer dar continuidade ao bom início de temporada, agora no Rali Terras d’Aboboreira

Está a ser um início de temporada muito positivo para a dupla Paulo Neto/Nuno Mota Ribeiro neste Campeonato de Portugal de Ralis 2024.

Quartos classificados da Geral ao final de dois ralis, a dupla tem comprovado que a regularidade e um ritmo mais elevado do que o demonstrado em épocas anteriores são um bom elixir para estar na luta pelos lugares cimeiros da tabela classificativa.

No Rali Terras de Aboboreira, que se realiza no próximo fim de semana, Paulo Neto quer manter esta toada, dando assim continuidade ao bom início de época que tem realizado: “Estamos motivados para mais um rali onde, em conjunto com o Nuno e a ARC Sport tudo vamos fazer para continuar a demonstrar que estamos num bom momento de forma. É muito bom olhar para a tabela classificativa e ver o nosso nome no quarto lugar da geral, num pelotão recheado de campeões e talentos. “

“Sabemos que manter este registo não será fácil, principalmente num rali tão exigente como este, mas vamos dar o nosso melhor para o conseguir, prometendo lutar de igual para igual com os nossos mais diretos adversários”, explicou Neto, antes de agradecer a entrada de um novo parceiro no seu projeto desportivo: “é com orgulho que recebemos a Bruma, uma marca de referência de eficiência e design de torneiras. De hoje em diante passam a estar associados ao nosso projeto, facto do qual nos orgulhamos.”

O Rali Terras de Aboboreira tem início da próxima sexta-feira de manhã, com a realização do Qualifying em Vila Boa de Quires. Mais pela tarde, a ação propriamente dita começa com a especial Baião Vida Natural (16,93 km), à qual se segue a Super Especial Amarante Natureza Criativa (2,00 km), em Amarante. No sábado, duas passagens por Amarante (22,54 km) e Aboboreira (16,14 km), que é a PowerStage, e uma por Baião (11,37 km), totalizam 107,66 km de percurso cronometrado.