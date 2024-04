CPR, Rali Terras D’Aboboreira: O dilema de Kris Meeke

O Rali Terras D’Aboboreira coloca frente a frente alguns dos melhores do WRC2 e do CPR.

Kris Meeke quer bater todos ou só os do CPR?

Realiza-se na próxima sexta e sábado o Rali Terras D’Aboboreira (26/27 abril), prova de abertura do FIA European Rally Trophy (ERT) e terceira do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR). Com Dani Sordo/Candido Carrera e o Hyundai i20 N Rally1 Hybrid como ‘aperitivo’ para o resto do espetáculo, e um conjunto de pilotos do WRC2 para abrilhantar ainda mais a ‘festa’, a prova do Clube Automóvel de Amarante tem tudo para ser um enorme espetáculo.

Exceção feita a Kris Meeke, dificilmente os concorrentes do CPR vão lutar com os melhores pilotos do WRC2 presentes, especialmente Nikolay Gryazin (Citroen C3), Yohan Rossel (Citroen C3), Pierre Louis Loubet (Skoda Fabia RS Rlly2 ), sendo que a estes juntam-se ainda Marco Bulacia (Citroen C3), Josh McErlean (Skoda Fabia RS), Jan Solans (Toyota Yaris), entre outros.

Seja como for, Kris Meeke (Hyundai i20 N Rally2), vai ter que optar entre lutar pelo triunfo na prova à geral ou simplesmente tentar bater as duplas com que luta no campeonato, Armindo Araújo (Skoda Fabia RS Rally2), Ricardo Teodósio (Hyundai i20 N Rally2), José Pedro Fontes (Citroen C3 Rally2), Pedro Almeida (Skoda Fabia Rally2 evo), Rúben Rodrigues (Skoda Fabia RS Rally2), Pedro Meireles (Hyundai i20 N Rally2) e João Barros (VW Polo Rally2), entre outros.

Há um dado importante: se Meeke for à luta pelo triunfo à geral na prova vai-se expor mais e é mito mais fácil suceder qualquer coisa, do que qando anda somente na luta com os restantes concorrentes do CPR, é que a pressão quel he vão ‘meter’ os mundialistas fica a ‘milhas’ da que lhe colocam os seus colegas do CPR. E isso pode ser um fator nesta prova. vejam onde Meeke teve ‘azares’ o ano passado: no Rali de Portugal, e na Madeira, quando tentou ir atrás dos pilotos da ‘casa’. É disto que falamos, mas pelo menos agora está ‘avisado’.

Até aqui, Kris Meeke/James Fulton (Hyundai I20N Rally2), em dois ralis, obtiveram duas vitórias sem ‘espinhas’, pelo que lideram de forma muito isolada o campeonato com 56 pontos.

Se na liderança do campeonato está um piloto que fez a mesma pontuação nas duas provas, o mesmo sucede também no segundo lugar com Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2), com dois segundos lugares também nas duas Power Stage, estão também isolados no segundo lugar.

Terceiro lugar para Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20N Rally2), que começou mal em Fafe com um sétimo posto, melhorando em casa com um pódio perdendo o segundo lugar por apenas 2.4s.

Apesar de só terem feito uma prova, Rúben Rodrigues/Estevão Rodrigues (Skoda Fabia RS Rally2) são quartos no campeonato fruto da boa pontuação em Fafe, o quarto lugar. Regressam agora na Aboboreira e no horizonte está uma possível prestação semelhante a Fafe, contudo ao contrário do que sucedia em Fafe, nunca disputaram o Terras d’Aboboreira.

Como vão os campeonatos – CLIQUE AQUI

Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Skoda Fabia Rally 2 Evo) mostraram uma grande adaptação ao carro no Algarve, onde foram quartos, depois do 11º lugar de Fafe na primeira prova com o novo Skoda. Estão a surpreender pela rápida adaptação, por isso espera-se que andem na luta pelo top 5 novamente.

Paulo Neto/Nuno Mota Ribeiro (Skoda Fabia R5 Evo) foram oitavos em Fafe, sétimos no Algarve, são sextos do campeonato.

Com um 10º e um sexto posto, Lucas Simões/Valter Cardoso (Ford Fiesta R5 Mk II) chegam à terceira prova do CPR no sexto posto do campeonato.

Mau começo de competição tiveram José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) com um 5º e um 16º lugar no Algarve depois de problemas mecânicos os terem feito descer muito na classificação. Devem voltar aos lugares da frente na Aboboreira.

Pedro Meireles/Ricardo Cunha (Hyundai I20 N Rally 2) foram sextos em Fafe, desistiram no Algarve, Rui Madeira/Nuno Rodrigues da Silva (Ford Fiesta Rally2) alcançaram um bom quinto posto no Algarve, e voltam agora à Aboboreira onde estiveram com o Mitsubishi Mirage no ano passado, mas em que desistiram.

Ricardo Filipe/Filipe Carvalho (Skoda Fabia Rally2) foram 12º em Fafe, oitavo na ‘sua’ prova a Sul,

João Barros/Jorge Henriques (Volkswagen Polo GTi R5) desistiram em Fafe devido à quebra da suspensão do Polo GTI R5, quando eram 11º ao cabo de três troços,

Diogo Salvi/Carlos Magalhães (Skoda Fabia R5 Evo) desistiu no Algarve com vários problemas no carro especialmente o acelerador que ‘colava’.

Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo) não correram em Fafe por causa de uma lesão de Mário Castro, com António Costa ao lado o piloto saiu de estrada no Algarve quando era quinto da geral.

Dos concorrentes das duas rodas motrizes falaremos em artigo à parte.

O Rali Terras D’Aboboreira marcará ainda o arranque da Peugeot Rally Cup Ibérica 2024, vai ser a terceira da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, e na Peugeot Rally Cup Portugal estão inscritos nada menos que 26 pilotos, um número recorde.

Esta terceira de oito provas do CPR, com um total de 90 inscritos, integra também os calendários dos campeonatos 2RM (duas rodas motrizes), Júnior, de Clássicos, Clássicos 2RM, do Promo, do Masters e do Challenge R5/S2000.

A prova tem sete classificativas (107,66 km), a competição tem início na tarde de sexta-feira, após o Qualifying da manhã em Vila Boa de Quires. O Rali começa com a especial Baião Vida Natural (16,93 km), à qual se segue a Super Especial Amarante Natureza Criativa (2,00 km), em Amarante. No sábado, duas passagens por Amarante (22,54 km) e Aboboreira (16,14 km), que é a Power Stage, e uma por Baião (11,37 km), totalizam 107,66 km de percurso cronometrado.

Horário

SEXTA-FEIRA (26 abril)

Free Practice – Vila Boa de Quires (3,47 km) 08:00/09:00

Qualifying – Vila Boa de Quires (3,47 km) 09:30/10:00

Shakedown – Vila Boa de Quires (3,47 km) 10:30/12:00

Partida (Baião) 16:50

PEC 1 – Baião Vida Natural (16,93 km) 17:20

Reagrupamento (Parque Ribeirinho de Amarante) 18:50/20:30

PEC 2 – Amarante Natureza Criativa (2,00 km) 21:00

Parque de Assistência (Metalocardoso) 21:15/22:00

Parque Fechado (Metalocardoso) 22:05

SÁBADO (27 abril)

Partida (Metalocardoso) 08:25

Assistência (Metalocardoso) 08:25/08:40

PEC 3 – Amarante 1 (22,54 km) 09:25

PEC 4 – Baião 1 (11,37 km) 10:45

Assistência (Metalocardoso) 12:00/13:30

PEC 5 – Amarante 2 14:15

PEC 6 – Aboboreira 1 (16,14 km) 15:15

Reagrupamento (Metalocardoso) 16:20/17:30

PEC 7 – Aboboreira 2 – POWER STAGE 18:10

Final (Rotunda António Lago Cerqueira – Amarante) 19:10