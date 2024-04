CPR, Rali Terras d’Aboboreira, Ernesto Cunha: “não fixamos ambições”

A equipa, que já teve oportunidade de realizar uma sessão de testes de preparação para esta prova, cumprirá os primeiros quilómetros no Terras d’Aboboreira ao longo da manhã de sexta-feira, nas especiais de Free Practice e Qualifying. Já a partida oficial está marcada para as 16:50h em Baião.

A receita aplicada no Algarve, que trouxe sucesso à equipa do Skoda Fabia Rally2 EVO é, mais uma vez, a abordagem escolhida pelo piloto para o Rali Terras d’Aboboreira. Ernesto Cunha mostra-se confortável com os primeiros ralis ao volante do novo carro, mas prefere não fixar objetivos desportivos ao longo desta época:

Após o bom resultado no Rali Casinos do Algarve, onde Ernesto Cunha e Rui Raimundo está de volta para disputar o Rali Terras d’Aboboreira.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI