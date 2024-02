CPR, Rali Serras de Fafe/Qualificação: Kris Meeke é o primeiro a escolher | AutoSport

Marco Bulacia/Diogo Vallejo (Citroën C3 Rally2) foram segundos.. a mais de dois segundos de Meeke, e as diferenças foram aumentando significativamente pois com o piso muito escorregadio, é natural que as diferenças sejam maiores. S. Franco Contreras/M. Der Ohannesian (Citroën C3 Rally2) foram terceiros na frente de Martynas Samsonas/E. Snitkas (Škoda Fabia N5). Seguem-se Sergi Pérez/Axel Coronado (Hyundai i20 N Rally2) com Alexander Villanueva/J. González (Škoda Fabia RS Rally2) em sexto, só a seguir surgem os melhores portugueses, os campeões nacionais, Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2), que fizeram um tempo quase a…sete segundos de Meeke, em 3.61Km!

Kris Meeke/James Fulton (Hyundai I20 N Rally2) foram os mais rápidos na qualificação do Rali Serras de Fafe e vão ser os primeiros a escolher a ordem na estrada. Dependendo como estiverem os pisos, se a água e lama forem muitas, quanto mais na frente melhor, se o piso estiver de forma a que com a passagem de mais carros fique mais limpo, é melhor mais atrás. Vai muito depender como estão os troços.

