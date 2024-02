CPR, Rali Serras de Fafe, PEC7: Armindo Araújo vence e sobe a segundo da geral | AutoSport

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) venceram a segunda passagem por Cabeceiras de Basto, curiosamente na frente de Rúben Rodrigues/António Costa (Skoda Fabia RS Rally2) com Alexander Villanueva/José Murado (Skoda Fabia RS Rally2) em terceiro a 10.4s. Kris Meeke/James Fulton (Hyundai I20N Rally2) foram apenas quartos, a 16.6s de Araújo, ficando por saber se estão a controlar ou tiveram algum contratempo.

Marco Bulacia/Diego Vallejo (Citroen C3 Rally2) foram quintos a 18.0s da frente seguindo-se José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2), Sebastian Contreras/Marcelo Der Ohannesian (Citroen C3 Rally2), Pedro Meireles/Ricardo Cunha (Hyundai I20 N Rally 2) e Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20N Rally2).

Na geral, Armindo Araújo é o novo segundo classificado na frente de Marco Bulacia, com Rúben Rodrigues a subir ao quarto posto por troca com Sebastian Contreras. Fontes é sétimo a 10.1ª de Villanueva e com Teodósio 37.6s mais atrás.

Pedro Meireles/Ricardo Cunha (Hyundai I20 N Rally 2) são nonos, 9.8s atrás de Teodósio, Sergi Perez Benitez/Axel Coronado (Hyundai I20N Rally2) fecham o top 10 na frente de

Paulo Neto/Nuno Mota Ribeiro (Skoda Fabia R5 Evo), Lucas Simões/Valter Cardoso (Ford Fiesta R5 Mk II) e Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Skoda Fabia Rally 2 Evo) com este último a 1.2s do jovem piloto do Ford.

Adruzilo Lopes/Paulo Leones (Skoda Fabia N5) são 14º a 9.8s de Ernesto Cunha com

Ricardo Filipe/Filipe Carvalho (Skoda Fabia Rally2) a 45.7s do piloto do Skoda Fabia N5.

Dos 2RM faremos um balanço assim que possível.

Tempos Online – CLIQUE AQUI