CPR, Rali Serras de Fafe, PEC6: Rúben Rodrigues sobe duas posições | AutoSport

Kris Meeke/James Fulton (Hyundai I20N Rally2) voltaram aos triunfos em troços, fizeram um tempo apenas 0.9s abaixo da primeira passagem por este troço, o que diz bem da consistência, bateram Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) por 10.2s, com Marco Bulacia/Diego Vallejo (Citroen C3 Rally2) em terceiro a mais 2.3s.

Rúben Rodrigues/António Costa (Skoda Fabia RS Rally2)foram quartos a 13.7s, muito perto de Bulacia, e surpreendentemente bem na frente de José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) e Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20N Rally2) que ficaram separados por Sebastian Contreras/Marcelo Der Ohannesian (Citroen C3 Rally2) na especial.

O açoriano deixou Fontes a 11.8s e Teodósio a 19.9s. Alexander Villanueva/Jose Murado (Skoda Fabia RS Rally2) foram oitavos na frente de Pedro Meireles/Ricardo Cunha (Hyundai I20 N Rally 2) seguindo-se Lucas Simões/Valter Cardoso (Ford Fiesta R5 Mk II) e Paulo Neto/Nuno Mota Ribeiro (Skoda Fabia R5 Evo).

Na geral, Meeke tem agora 36.3s de avanço para Marco Bulacia, com Armindo Araújo em terceiro a 16.2s do boliviano. Rúben Rodrigues subiu para quinto por troca com Villanueva e Fontes. No CPR, estas posições ainda estão em luta, mas as duas primeiras posições do CPR só mudam se alguma coisa suceder pois as margens já são muito significativas.

Foto ZOOM Motorsport/António Silva