CPR, Rali Serras de Fafe, PEC3: Kris Meeke termina dia destacado | AutoSport

A fechar o top 10, Sergi Pérez/Axel Coronado (Hyundai i20 N Rally2), a 3.0s de Teodósio. Início cauteloso de João Barros/Jorge Henriques (Volkswagen Polo GTI R5), que são 11º, rodam na frente de Lucas Simões/Valter Cardoso (Ford Fiesta Rally2): “é uma alegria estar aqui, estamos a apanhar mau tempo, mas estou aqui para me divertir” disse João Barros no final da super-especial.

Alexander Villanueva/J. González (Škoda Fabia RS Rally2) são oitavos, na frente de Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2) que a exemplo de Fontes, cederam mais tempo do que o que seria expectável. Já estão a um minuto da frente e a 35 segundos de Armindo Araújo: “não foi muito bom hoje, falta-me confiança no carro”, disse.

Já José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) perderam nestes primeiros três troços mais do que se esperava, pois se a luta pelo triunfo no CPR parece para já reservada apenas e só a Kris Meeke, mesmo o segundo lugar de Armindo Araújo já está a uma distância considerável. Quase 30 segundos: “dia difícil, cá estamos amanhã há mais”

Boa prova estão também a fazer Pedro Meireles/ Ricardo Cunha (Hyundai i20 N Rally2) que são sextos no fim do dia, e tiveram um bom começo de rali: “não correu mal, o dia foi complicado mas estamos esperançados que vamos continuar a fazer um bom rali”

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) foram segundos, 0.3s atrás de Meeke e terminam o dia no terceiro lugar a 24.1s dos líderes, e 6.8s atrás de Bulacia, depois de três troços em que foram sempre os melhores portugueses: “fui conservador na super especial, de resto, tudo OK, mantive a posição, o rali está-nos a correr bastante bem”.

Kris Meeke/James Fulton (Hyundai I20 N Rally2) terminam a etapa inicial do Rali Serras de Fafe destacados na frente, com um avanço de 17.3s para Marco Bulacia/Diogo Vallejo (Citroën C3 Rally2), dupla boliviana do WRC2, que marca presença em Portugal para preparar o Rali de Portugal. Contudo, tendo em conta o estado dos troços, com muita água e lama, é pouco provável que, quando voltarem em maio a meteorologia seja semelhante.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI