CPR, Rali Serras de Fafe/PEC2: Kris Meeke destaca-se, Armindo Araújo sobe a terceiro | AutoSport

Olhando para o CPR, Armindo Araújo está a 23.8s da frente, com Rúbens Rodrigues a ser um surpreendente terceiro classificado a 46.4s. Segue-se Pedro Meireles a 47.0s, com Fontes a ceder 50.6s e Teodósio já a 56.1s.

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) caíram uma posição, para o oitavo posto, ainda pior estiveram Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2) que em dois troços já acumularam 56.1s para os seus companheiros de equipa, com o algarvio a confessar no final ter tido bastantes cuidados face ao piso muito escorregadio: “não arrisquei”.

Kris Meeke/James Fulton (Hyundai I20 N Rally2) voltaram a vencer, na segunda PEC do Rali Serras de Fafe e já se destacam na frente da prova, tendo agora 14.0s de avanço para os ‘mundialistas’ Marco Bulacia/Diogo Vallejo (Citroën C3 Rally2) com Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) a subir para o terceiro lugar depois de dois bons troços em que foram segundos atrás de Meeke no CPR: “está a correr bem, estava escorregadio, mas passámos sem cometer erros, fizemos duas boas especiais e estamos a entrar bem no rali”, disse.

