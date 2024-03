CPR, Rali do Algarve: Triunfo de Kris Meeke com Armindo Araújo a bater Ricardo Teodósio pelo 2º lugar | AutoSport

Sem grande pressão, Kris Meeke/James Fulton (Hyundai I20N Rally2) triunfou no Rali do Algarve, depois de ter liderado a classificação geral desde a primeira especial. A dupla britânica foi ainda a mais rápida na Power Stage, capitalizando o seu andamento no Algarve.

Grande luta até final entre Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) e Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20N Rally2), com a dupla do Skoda a bater os algarvios e Campeões nacionais em título por 1.4s na Power Stage, e a ficar 2.4s à sua frente na classificação geral, repetindo o segundo lugar do Rali Serras de Fafe.

Ricardo Teodósio bem tentou, mas não conseguiu resistir ao ataque de Armindo Araújo durante o dia de hoje, e ainda menos dar luta ao seu colega de equipa que, já sabemos, é de outra galáxia em termos de ritmo. De manhã falhou o arranque num troço e teve alguns problemas com o diferencial, terminando em terceiro.

Araújo começou a manhã ao ataque, chegando a prova à pausa para almoço com o foco nestes dois pilotos. Apesar de ainda ter margem, Teodósio mantinha o segundo posto com 4,6s de vantagem sobre Araújo, que logo na primeira especial da manhã subiu às posições de pódio por troca com Pedro Almeida/António Costa (Skoda Fabia Evo). A vice-liderança foi alcançada pelo piloto do Skoda no penúltimo troço e confirmado com a segunda melhor marca na Power Stage.

Enquanto isso, no segundo rali da temporada do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), segundo triunfo de Kris Meeke/James Fulton (Hyundai I20N Rally2) que venceu também a Power Stage, com o tempo de 13:16.9s, e com isso soma a totalidade dos pontos, 28, tal como aconteceu em Fafe.

Destaque ainda para a grande prova da dupla Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Škoda Fabia Rally2 evo). O piloto obteve um excelente quarto lugar, o seu melhor resultado de sempre no CPR, mostrando aqui já uma grande ligação ao novo carro, o que é notável tendo em conta que esta é apenas a sua segunda prova com o Skoda Fabia Rally2 evo.