CPR, Rali do Algarve: Rui Madeira é o primeiro na estrada | AutoSport

Já está definida a ordem de partida para a etapa de hoje do Rali do Algarve, segunda prova do CPR 2024. Kris Meeke optou por partir em 12º e as escolhas foram vindo por aí abaixo, tendo em conta os tempos da qualificação desta manhã. Desta forma, Rui Madeira (Ford Fiesta Mk2 Rally2) será o primeiro na estrada, logo seguido de Ricardo Filipe (Skoda Fabia R5), José Pedro Fontes (Citroen C3 Rally2), Lucas Simões (Ford Fiesta R5 Mk II), Paulo Neto (Skoda Fabia R5 Evo), Pedro Meireles (Hyundai I20 N Rally2), sendo que Armindo Araújo (Skoda Fabia RS Rally2) arranca de nono, Ricardo Teodósio (Hyundai I20 Rally2) logo a seguir na frente de Pedro Almeida (Skoda Fabia Rally2 Evo) e

