CPR, Rali do Algarve, PEC7: Armindo Araújo encurta diferença para Ricardo Teodósio | AutoSport

Voltando Kris Meeke/James Fulton (Hyundai I20N Rally2) a ser a dupla mais rápida na primeira especial da tarde do derradeiro dia do Rali do Algarve – com a marca de 6:36 segundos – e desta forma quase com a certeza da vitória na segunda prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), a atenção centra-se na luta pelo segundo lugar. No final dos 10,7 km da segunda passagem por Silves, a Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) encurtou a diferença para Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20N Rally2) em 3,3 segundos, depois de ter terminado a 4,2s de Meeke e Fulton.

Entre Ricardo Teodósio e Armindo Araújo a margem na classificação geral é agora de 1,3 segundos, quando faltam apenas duas especiais para o final da prova algarvia.

Enquanto Pedro Almeida/António Costa (Skoda Fabia Evo) tiveram de desistir depois de uma saída de estrada, o primeiro troço da tarde também não correu bem a José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2), que perderam muito tempo (1:58.2s para a marca de Meeke) e com isso caíram na classificação geral, ocupando agora o oitavo posto.

Em sentido contrário, Pedro Meireles/Ricardo Cunha (Hyundai I20 N Rally 2) e Paulo Neto/Nuno Mota Ribeiro (Škoda Fabia Rally2 evo) subiram duas posições, sendo quartos e quintos, respetivamente.

Também a subir na classificação após a PEC7, esteve Lucas Simões/Valter Cardoso (Ford Fiesta R5 Mk II), que passam o ocupar o sétimo posto, atrás de Rui Madeira/Nuno Rodrigues Silva (Ford Fiesta Rally2). Atrás de José Pedro Fontes está agora Martynas Samsonas/Ervinas Snitkas (Škoda Fabia N5) e Ricardo Filipe/Filipe Carvalho (Skoda Fabia Rally2) fecham o top 10 da geral.

Durante a pausa depois das três especiais da manhã, foi possível apurar que Paulo Neto teve de gerir o andamento porque apanhou pó do Carlos Martins, que por sua vez sentiu problemas com os travões, enquanto Diogo Salvi/Carlos Magalhães (Škoda Fabia Rally2 evo), que perdeu muito tempo durante a manhã, em especial no troço de São Marcos, teve problemas com borboleta do acelerador.

Também Ricardo Filipe teve dificuldades, tendo saído de estrada, conseguindo regressar, ao mesmo tempo que durante a secção matinal, Adruzilo teve problemas com acelerador que ficava colado no Škoda Fabia N5.

Ernesto Cunha explicou ainda que está a ambientar-se melhor ao novo carro e Rui Madeira espera conseguir entrar no ritmo do resto dos adversários.

Foto: Zoom Motorsport