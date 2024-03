CPR, Rali do Algarve, PEC6: Kris Meeke cimentou liderança durante a manhã | AutoSport

Sem surpresa, Kris Meeke/James Fulton (Hyundai I20N Rally2) voltaram a ser os mais rápidos na última especial da manhã do segundo dia do Rali do Algarve, aumentando a vantagem para Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20N Rally2) durante a manhã, ao mesmo tempo que a dupla campeã nacional em título perdeu 2,1s para Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) na passagem por Messines.

Com 35,7 segundos a separar Meeke de Teodósio, o foco nas duplas que lutam pelo pódio centram-se no algarvio e em Armindo Araújo. Apesar de ainda ter margem, Teodósio mantém o segundo posto com 4,6s de vantagem sobre o piloto do Skoda Fabia, que logo na primeira especial da manhã subiu às posições de pódio por troca com Pedro Almeida/António Costa (Skoda Fabia Evo).

A dupla Almeida e Costa voltaram a perder uma posição na especial número 5, baixando para o quinto posto da classificação geral, vendo José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) a alcançar o quarto posto. Almeida perdeu mais tempo nos 24,1 km da PEC6, a última da secção matinal deste dia, tendo agora 13,8s de desvantagem para Fontes, estando 7,1s à frente de Pedro Meireles/Ricardo Cunha (Hyundai I20 N Rally 2), os sextos classificados.

Atrás da dupla Meireles/Cunha, Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Škoda Fabia Rally2 evo), que perderam duas posições no primeiro troço da manhã em Silves, estão no sétimo lugar da geral, tendo consolidado o seu lugar na PEC6.

Lucas Simões/Valter Cardoso (Ford Fiesta R5 Mk II), que eram oitavos classificados antes da PEC6, perderam muito tempo nesta especial – terminaram a primeira passagem por Messines com 56,4s de diferença para a marca mais rápida que pertenceu a Meeke -, baixando uma posição na classificação geral da prova algarvia. Simões é ocupa agora o nono posto, com Rui Madeira/Nuno Rodrigues Silva (Ford Fiesta Rally2) a ascenderem ao 8º lugar.

Paulo Neto/Nuno Mota Ribeiro (Škoda Fabia Rally2 evo) passaram a ocupar o décimo posto da classificação geral, uma vez que Ricardo Filipe/Filipe Carvalho (Skoda Fabia Rally2) perderam duas posições nesta última especial da manhã, com Martynas Samsonas/Ervinas Snitkas (Škoda Fabia N5) no 11º lugar.

Há ainda a registar as desistências de Rakan Al-Rashed/Hugo Magalhães (Škoda Fabia RS Rally2) e Gonçalo Henriques/Gonçalo Cunha (Renault Clio Rally4), ambos na PEC5 e com problemas nas caixas de velocidade.

