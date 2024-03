CPR, Rali do Algarve, PEC5: Pedro Almeida perde mais uma posição; na frente tudo igual | AutoSport

Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Evo) voltaram a perder mais uma posição na geral na segunda especial do dia do Rali do Algarve. A dupla do Skoda Fabia completou os 10,7 km do troço de São Marcos com 9,9s de atraso para a marca mais rápida, que voltou a pertencer a Kris Meeke/James Fulton (Hyundai I20N Rally2), que mantém a liderança da classificação geral.

Almeida e Castro passam agora a ocupar o quinto posto, por troca com José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2), dupla que foi a quarta mais rápida da especial número cinco da prova algarvia. Enquanto isso, na frente, os três primeiros classificados se mantém iguais ao final do troço de Silves, o primeiro desta manhã.

Meeke tem 23,4 segundos de vantagem sobre Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20N Rally2), que por sua vez tem 6,7 segundos de margem para Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2), que voltaram a ser a segunda dupla mais rápida num troço, mas ganhando apenas 0.3s para Teodósio.