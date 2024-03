CPR, Rali do Algarve, PEC4: Meeke foi o mais rápido; Araújo sobe a terceiro | AutoSport

A dupla Kris Meeke/James Fulton (Hyundai I20N Rally2) começa o derradeiro dia do Rali do Algarve, segunda prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), como tinha terminado ontem. Meeke e Fulton terminaram a especial de Silves 1 com o tempo de 6:43.5s, seguindo-se Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) a 5,6s de diferença e Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20N Rally2) a 7,2s da dupla britânica.

Com o segundo melhor tempo no troço, Armindo Araújo subiu ao terceiro lugar da classificação geral da prova, uma vez que Pedro Almeida/António Costa (Skoda Fabia Evo) perderam 22,9s para a dupla mais rápida. Na geral, Araújo está agora a 7 segundos de Ricardo Teodósio, que ocupa a vice-liderança, e passa a ter 11,8s de margem para Almeida.

Com a quarta melhor marca no primeiro troço do dia, José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) subiram ao quinto posto da classificação geral, estando a 4 segundos de Pedro Almeida.

Também Pedro Meireles/Ricardo Cunha (Hyundai I20 N Rally 2) subiram uma posição na classificação geral do rali, baixando Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Škoda Fabia Rally2 evo) do quinto posto que ocupavam no final do dia de ontem para o sétimo lugar, depois de terem perdido 25,3s no troço de Silves.

As duplas Diogo Salvi/Carlos Magalhães (Škoda Fabia Rally2 evo) e Rakan Al-Rashed/Hugo Magalhães (Škoda Fabia RS Rally2) fecham o top 10 da classificação geral, ocupando agora Lucas Simões/Valter Cardoso (Ford Fiesta R5 Mk II) o oitavo posto da geral, subindo duas posições.

