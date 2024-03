CPR, Rali do Algarve, PEC3: Kris Meeke lidera no final do 1º dia | AutoSport

Depois de cumpridas as três especiais do dia, incluindo a superespecial noturna de Lagos (1,2 km), a dupla Kris Meeke/James Fulton, em Hyundai i20 N Rally2, lidera a segunda prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), somando uma vantagem de 14.6 segundos face ao seu colega de equipa e campeão em título, Ricardo Teodósio que foi segundo nos dois últimos troços.

Depois de ter sido o mais rápido no qualifying, o piloto britânico do Team Hyundai Portugal foi o primeiro a escolher a sua posição na estrada e, em condições de piso de terra seco num dia que se espera ensolarado, não hesitou em optar por ser o 12º, atrás de Pedro Almeida, Ricardo Teodósio e Armindo Araújo.“Mais importante do que hoje, em que há poucos quilómetros, será a posição na estrada amanhã [sábado], pois serão 90 km de classificativas e é aí que o rali se decidirá…”, disse Meeke.

Espera-se que o pó não surpreenda os concorrentes.

Surpreendido por Pedro Almeida(Skoda Fabia Rally2 evo) no troço de abertura, Teodósio recuperou a segunda posição na “especial” seguinte, e manteve-a após a super especial, tendo agora 3.1s de avanço para Pedro Almeida, que está a ter um bom começo de rali, deixando a ideia que vai lutar pelos lugares cimeiros atrás de Meeke. Armindo Araújo está logo atrás, a 5.5s de Pedro Almeida, depois de um início mais cauteloso.

Quem também entrou bem na prova foi Ernesto Cunha, que teve arte e engenho para tirar partido do seu bom posicionamento na estrada (8º) para conquistar a quinta posição. Roda a 9.3s de Araújo, mas 2.2s na frente de José Pedro Fontes, o terceiro piloto na estrada, fruto de uma modesta qualificação (11º tempo), no sexto posto da tabela classificativa.

Ernesto cunha encabeça um grupo de duplas que amanhã vão travar uma boa luta pela segunda metade do top 10. Pedro Meireles/Ricardo Cunha (Hyundai I20 N Rally 2) são sétimos a 4.7s de Fontes, que amanhã se deve chegar mais à frente. Diogo Salvi/Carlos Magalhães (Škoda Fabia Rally2 evo) também estão a fazer uma boa prova, são oitavos ‘colados’ a Meireles, Rakan Al-Rashed/Hugo Magalhães (Škoda Fabia RS Rally2) são nonos na frente de Lucas Simões/Valter Cardoso (Ford Fiesta R5 Mk II).

Martynas Samsonas/Ervinas Snitkas (Škoda Fabia N5) perderam tempo na super especial e caíram de sextos para 11º na frente de Rui Madeira/Nuno Rodrigues Silva (Ford Fiesta Rally2), Ricardo Filipe/Filipe Carvalho (Skoda Fabia Rally2) e Paulo Neto/Nuno Mota Ribeiro (Škoda Fabia Rally2 evo. Martynas Samsonas/Ervinas Snitkas (Škoda Fabia N5) lidera os Promo na frente de Adruzilo Lopes/Paulo Leones (Skoda Fabia N5) com Armando Carvalho/Ana Santos (Mitsubishi Lancer Evo IX) em terceiro.

