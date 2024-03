CPR, Rali do Algarve, Lucas Simões: “senti que fui constante e bastante rápido” | AutoSport

Lucas Simões e Valter Cardoso foram sextos classificados no Rali do Algarve, fizeram uma prova sempre em crescendo, ficaram perto do seu melhor resultado de sempre no CPR, que foi o quinto lugar no Rali de Portugal do ano passado: “foi um rali muito bom, muito rápido, exigiu muita concentração, fizemos um pião na PEC6 perdemos 20 ou 30 segundos e sem isso poderíamos ter lutado pelo 5º lugar”