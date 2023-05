CPR, Rali de Portugal, PE3: Kris Meeke na frente, grandes lutas mais atrás… | AutoSport

Kris Meeke/James Fulton (Hyundai i20 N Rally2) terminaram a primeira manhã de rali mais de um minuto na frente da concorrência sendo que a luta pelo segundo lugar no CPR está ao rubro, já que depois de se terem atrasado um pouco, Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) recuperaram em Arganil e terminaram a manhã a 0.6s do segundo lugar de Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) que tiveram uma boa primeira metade de rali.

Sem andamento para Kris Meeke, os restantes concorrentes do CPR entregaram-se a outras lutas e para já está claro que a decisão do segundo lugar deverá quedar-se a Miguel Correia e Armindo Araújo.

Em três troços, 0.6s separam-nos.

Quarto posto para Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) que estão 29.7s mais atrás, do terceiro lugar de Armindo Araújo. Tendo em conta que a tarde tem mais um troço grande, Mortágua, e ainda a passagem por Lousada, há ainda hipóteses de Teodósio chegar mais à frente, mas os sinais da manhã não deixam antever que isso possa suceder.

Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo) são quintos e estão a realizar a melhor prova do ano até aqui, rodam na frente de Bernardo Sousa/Inês Veiga (Citroen C3 Rally2), que estão somente 2.3s atrás. Outra boa luta em perspetiva até porque José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) estão apenas a mais 11.4s. Seguem-se Lucas Simões/Nuno Almeida (Ford Fiesta Mk II), a 27.9s do sétimo lugar de Fontes, enquanto Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2) se atrasou muito.

