CPR, Rali Castelo Branco, PE10: José Pedro Fontes vence, Armindo Araújo gere avanço | AutoSport

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) vencem mais um troço, bateram

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) por 0.9s, com Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) a ceder 1.0s

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) foram quartos na frente de Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) com Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2) logo a seguir.

Na geral, Fontes está agora um pouco mais perto de Armindo Araújo, mas a 12.6s dos líderes, quando faltam dois troços para o final do rali.

Miguel Correia alargou novamente a margem que o separa de Pedro Meireles, na luta pelo derradeiro lugar do pódio, estando agora ambos separados por 5.4s. Só neste troço Miguel Correia ganhou 3.5s ao seu adversário.