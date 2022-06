CPR, Rali Castelo Branco: Declarações dos principais protagonistas | AutoSport

Ao final da manhã, é Armindo Araújo que lidera o rali com 3.7s de vantagem para José Pedro Fontes e 4.8s para Bruno Magalhães, o terceiro classificado. Miguel Correia está no quarto posto a 12.3s do líder e Pedro Almeida a 13.3s. Pedro Meireles ocupa o sexto posto a 13.9s de Araújo e estes três pilotos lutam pelo quarto lugar. Daniel Nunes está a 1:08.5 do primeiro lugar da classificação geral e é seguido por Ricardo Sousa em oitavo. Gil Antunes e Ricardo Filipe fecham os dez primeiros classificados do Rali de Castelo Branco.