CPR, Rali Castelo Branco, Armindo Araújo: “a margem é curta, temos de continuar a forçar” | AutoSport

Num dia marcado por temperaturas elevadas, a discussão pela liderança do Rali de Castelo Branco viveu também momentos bem quentes, tendo Armindo Araújo e Luís Ramalho conseguido terminar as primeiras seis especiais no comando da prova.

Sabendo à partida que a luta pela primeira posição seria, como já é hábito em Castelo Branco, de cortar a respiração, a dupla do Škoda Fabia Rally2 impôs sempre um ritmo muito forte e “especial após especial fomos conseguindo ganhar alguns segundos importantes aos mais diretos adversários. Neste rali as diferenças nunca são muito grandes e estamos muito satisfeitos por terminarmos as primeiras classificativas na frente. Andamos sempre muito rápido, não cometemos qualquer erro o carro esteve irrepreensível. Foi um óptimo dia sem dúvida”, começou por dizer Armindo Araújo: “O derradeiro dia de prova será ainda mais exigente que o de hoje e penso que poderá trazer diferenças maiores. Teremos que entrar concentrados e num ritmo novamente muito forte para conseguirmos sair daqui com o resultado que ambicionamos.”,

“O dia correu-nos bastante bem. Lideramos a prova, estamos à frente. Sabemos que a margem é curta. Temos de continuar a forçar, temos de continuar a fazer o trabalho que temos feito até agora, mas, de qualquer das formas, o dia foi extremamente positivo e amanhã queremos continuar nesta posição”, afirmou Armindo Araújo.

A segunda etapa da prova organizada pela Escuderia Castelo Branco terá quatro provas especiais de classificação e 42 km disputados ao cronómetro.