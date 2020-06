CPR: Rali Alto Tâmega 28 a 30 de agosto

O regresso do Rali Alto Tâmega ao Campeonato de Portugal de Ralis, ao fim de 28 anos, vai ocorrer no último fim de semana do mês de Agosto (28/29/30), sob a égide do CAMI Motorsport, uma semana antes da data inicialmente agendada (4/5/6 Setembro). Na sequência da pandemia da Covid-19, e devido ao reagendamento do Rali dos Açores para o segundo fim de semana de Setembro, foi imperioso, por questões de logística da prova insular, antecipar a data do rali transmontano.

O CAMI Motorsport recebeu com natural satisfação e regozijo a notícia de que a FPAK (Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting) pretende retomar as provas do seu calendário desportivo – Campeonatos de Portugal, Campeonatos Regionais e outros, nas suas variadas modalidades –, dando a conhecer, para o efeito, o Plano de Contingência das Competições que vigorará a partir de agora e até ao final de 2020.

“A equipa do CAMI está pronta e afinada para o regresso à atividade e é com natural expectativa que entra em contagem decrescente até ao momento de organizar aquela que será a sua segunda competição da temporada, o Rali Alto Tâmega. Nos últimos dois meses e meio não estivemos parados a 100 por cento, pois foi desenvolvido algum trabalho de planeamento, mas agora há que proceder aos ajustes necessários, e não serão poucos, face ao momento atual, para cumprir os procedimentos de segurança recomendados pela Direção Geral de Saúde e que integram o Plano de Contingência de Competições da FPAK”, refere Nuno Loureiro, presidente do CAMI Motorsport.

Neste momento, e depois de a FPAK ter revelado, oficialmente, a sua intenção de “ativar” o regresso à atividade do desporto automóvel, resta apenas aguardar que a mesma entidade federativa, no seguimento dos contactos estabelecidos com clubes organizadores e pilotos, divulgue o novo calendário desportivo delineado até ao final da presente temporada.