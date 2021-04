CPR, Pedro Meireles: “Todos os R5 são todos bons, e depois há pormenores que fazem a diferença”

FOTOS GO Agency/Ricardo Oliveira

Pedro Meireles e Mário Castro já testaram o seu Volkswagen Polo GTI R5 com vista à primeira prova do calendário do Campeonato de Portugal de Ralis, o Rali Terras d’Aboboreira, mas ainda pretendem voltar à estrada para preparar melhor o arranque da competição, pois apesar de ter o Volkswagen Polo GTI R5 desde o início de 2019, não tem rodado muito em pisos de terra: “em primeiro lugar, à data de hoje ainda não tenho o campeonato completamente garantido, mas a minha intenção é disputar toda a temporada, disputar as oito provas, penso que isso se irá resolver.

Decidimos apostar no mesmo carro, apesar da Volkswagen Motorsport ter fechado, o carro é competitivo, e vai continuar a ser”, disse Pedro Meireles que vai continuar a ter o handicap que a VW tem face à Skoda, Citroën e Hyundai.

Enquanto estas marcas têm as casas-mãe a trabalhar nos seus carros constantemente, com o fecho de portas da VW Motorsport esse tipo de apoio não existe para quem tem os VW Polo R5: “Cada equipa trabalha para si, não temos a casa mãe a fazer testes e a desenvolver o carro, e a dar feedback, e eu penso que esse será o grande handicap de quem tiver os Polo, pois acho que em termos de competitividade essa questão não se coloca porque os carros atingiram determinado nível de competitividade que eu acho que não há nenhuma marca com um carro muito melhor que os outros. Todos vemos todo o tipo de R5 a vencer, os carros são todos bons e depois há pormenores que fazem a diferença.

Se calhar o Polo é um carro mais difícil de afinar porque é feito para profissionais, e eu não tenho tempo para o andar a testar e desenvolver, mas eu gosto do carro, há-de ser competitivo ainda, nunca me queixei da falta de competitividade do carro.

Podia mudar para o Skoda ou para o Hyundai quando houver o novo, mas também acho que é importante haver um VW Polo, essa diferenciação”, disse Pedro Meireles que irá testar antes do Rali Terras d’Aboboreira, pois tem algum handicap em pisos de terra: “completo só fiz o Rali de Mortágua, o ano passado fiz dois troços de terra, num dos ralis fui apanhado pelo Covid (ndr, teve de ficar de quarentena devido a contacto próximo com pessoa infetada, e faltou ao Rali Terras d’Aboboreira) há handicap mas este ano quer ser se testo um bocado mais antes do pirimeiro rali”, disse Pedro Meireles.