CPR, Paulo Neto: “’medir’ o Skoda ao longo da prova”

Desta vez tudo será diferente para Paulo Neto e Vítor Hugo. A simpática dupla, que tem animado ao longo dos últimos anos o Campeonato de Portugal de Ralis, abraçou um projeto mais ambicioso para a nova temporada. Um Skoda Fabia R5 preparado pela ARC Sport será a nova arma já na prova de abertura: “É tudo uma novidade! O carro é bom e permite muito. Acho que é tudo melhor, mas também muito diferente. A ARC Sport, que a nível de afinações é fantástica, fez-nos encontrar o ponto ideal do carro, o que já é uma vantagem. Vamos tentar medir o Skoda ao longo da prova e, com notas muito pessoais, mas adequadas a um ritmo mais elevado, simplificar a condução. Em testes é uma coisa, em prova será outra, mas estamos bastante confiantes nesta estreia com o Skoda”, afirmou, realista, Paulo Neto.