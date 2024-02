CPR: O que esperar do Rali Serras de Fafe? | AutoSport

Está prestes a arrancar a parte competitiva do Rali Serras de Fafe, prova de abertura do Campeonato de Portugal de Ralis, sendo que depois do que já testemunhou em grande parte da época passada, aliada ao se viu esta manhã, não restam dúvidas a ninguém que Kris Meeke/James Fulton (Hyundai I20 N Rally2) são os favoritos não só ao triunfo nesta prova, mas como se percebe ao triunfo no campeonato.

Quanto mais difíceis estão os pisos dos troços, especialmente se falarmos de aderência ao invés de dureza, fica claro que o ritmo de um piloto como Kris Meeke está em condições normais, bem acima da concorrência e não triunfar na grande percentagem das provas e por inerência do campeonato, só mesmo com situações como a que viveu, por exemplo, no Rali da Madeira, em que, querendo acompanhar os pilotos locais, acabou por bater e tornar aí as hipóteses de ser campeão, bem mais difíceis. Já tinha desistido no Rali de Portugal depois de rodar três vezes no top 10 dos RC2, enquanto o restante plantel do CPR estava bem mais atrás, acabando por desistir devido a problemas no carro.

Agora em Fafe, com os pisos muito escorregadios, como já se viu esta manhã, irá facilmente para a frente e fica por saber se olhará só para o CPR, ou tendo em conta os estrangeiros presentes, não vai querer ficar atrás de nenhum destes.

Resta saber o que tem a dizer o resto da comitiva lusa do CPR, se equipas como Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2), José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) e Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) terão alguma resposta para dar.

Vamos ver o que nos mostram os dois primeiros troços, sendo que os ralis podem ser caixinhas de surpresas, mas se tudo se processar pela lógica, será difícil haver muito equilíbrio.

Seja como for, haverá lutas interessantes, e a possibilidade de algumas surpresas face ao estado dos pisos sendo muito provável que ninguém vá arriscar…nada, porque se o fizer o risco de correr mal é bem maior que os putativos ganhos. Resta saber, qual é o ritmo de ‘cuidado’ de cada um.

Por exemplo, não nos admiramos que Martynas Samsonas/E. Snitkas (Škoda Fabia N5) se mantenha nas posições em que já esteve de manhã apesar de um carro bem abaixo dos RC2, sendo certo que a forma espetacular de rodar do piloto tanto lhe pode valer uma posição inesperada como o exato oposto.

Vamos ver, provavelmente nos primeiro troço vai haver quem tenha abordagens diferentes, e as margens podem ser significativas, pois ninguém quer ter ‘azares’ já para começar…

O primeiro troço é às 16h13.