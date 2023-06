CPR: Novo Skoda de Armindo Araújo perto de chegar | AutoSport

O Skoda Fabia da última geração que Armindo Araújo vai estrear no Rali de Lisboa, em meados deste mês de junho, encontra-se neste momento a dirigir-se da Sardenha para Portugal, dentro de um camião da equipa espanhola Race Seven, que nesta sexta prova do WRC prestou assistência aos Fabia RS do espanhol Alex Villanuena e do polaco Kajetan Kajetanowicz. Depois da prova italiana o novo carro da The Racing Factory dirige-se para as instalações da equipa, em S. Paio de Oleiros. Se tudo correr normalmente, a equipa irá testar na próxima semana antes de se dirigir para o Rali de Lisboa, começando aí a preparar a temporada de asfalto do CPR que tem início no Rali de Castelo Branco (30 junho/1 julho).

Salvo qualquer imponderável – até porque, segundo referiu Aloísio Monteiro, “patrão” da The Racing Factory, o Fabia RS adquirido à Skoda Motorsport viajou para a Sardenha como “spare car” da Race Seven – tudo indica que Armindo Araújo utilize já a nova unidade no rali albicastrense, no final deste mês.